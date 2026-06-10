Mi bodulice veslamo, jedrimo, igramo balote i čuvamo otok

Kalafati, ovdje na najvećem otoku šibenskog arhipelaga Murteru, brodove grade još od doba kada se nisu rodili ni Mozart, ni Beethoven, a ni Marija Terezija još nije preuzela vlast od oca Karla. Grade brodove, kupaju se i ljube, u pravilu, bodulice.

U Japanu slikao Betinu

– Bodulica je tradicionalna otočka žena – snažna, mudra i vrijedna čuvarica doma, običaja i zajednice. Upravo takva žena ima snagu okupiti sve vrijedno i biti središte naše žive priče o otoku, njegovim ljudima i svemu onome što vrijedi sačuvati za generacije koje dolaze. Usto, u suvenirnici uz desetke isključivo domaćih proizvoda, ponos su slike kapetana Miće Kapova koji je ploveći po svijetu, od Japana do Amerike, crtao motive svoje – Betine. I eto ovdje tih akrila i ulja na platnu – priča Ljubica Burtina, vlasnica Bodulice, suvenirnice u samom centru mjesta koje je, zasad, ostalo još uvijek donekle sakriveno, puno neotkrivenog šarma, a u kojem zimi živi 500 duša.

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– Dame su oduvijek u ruci držale veslo, a muški bi sjedili na krmi, što je u drugim dalmatinskim mjestima gotovo bilo nezamislivo – govori prva dama turizma Marina Kozić.

Brodovi su tu vezani stari i stotinu godinu, a nose i ženska imena – Cicibela, Baba Tone...

– Imamo i turnir u balotama u kojem se natječu samo dame, više od 20 ekipa, a učile smo i Slovenke igrati, pa se sad i one natječu. Najspretnije s balotama su susjede Ajka i Renata, a na turniru bračnih parova često su najuspješniji, dakako, opet Ajka i njezin muž Đino – govore u mjestu na otoku.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

– Svi smo aktivni u svemu, od dice do dida i baba, mi u Betini njegujemo duh zajedništva – dodaje susjeda Jelena Jurana.

U muzeju Betinske drvene brodogradnje o turistima se također brinu dame – Mirela Bilić i Sandra Barešin, a on je ponos mjesta gajeta, dobio je niz europskih nagrada.

– Ivica Tucak je tu u Betini, u današnjem VK Brodograditelj MarineTek, počeo trenersku karijeru. Pa i Tomislav Paškvalin, koji je osvojio zlata u Los Angelesu i Seulu, a kojeg smo zvali Paškva, igrao je za naš klub! – ponosno govore u Betini.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Održavaju se Ženska veslačka regata u gajetama, ali i Regata za dušu i tilo u drvenim brodovima i jedriličarske regate u klasama laser i optimist, a početak označava pucanj iz – topa!

Ponosni su što je prva organizirana fešta u Dalmaciji bila upravo ovdje.

U kolo kad se porine brod

– Brganja od 1970. godine! Fešta je to posvećena kunjkama, odnosno dagnjama, a održavamo je tradicionalno prve nedjelje u kolovozu. Pjevali su na toj fešti i Mišo Kovač, Milo Hrnić, Doris Dragović, pa i Jelena Rozga i Severina – govore u mjestu odakle je klapa Berekini.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Dame nastavljaju:

– Turist se u Betini kupa na plažama Kosirina, Plitka vala i Zdrače, može u moderni muzej brodogradnje, pa čak i jedriti u organiziranim turama. Tu su mala obiteljska brodogradilišta škver Ćiro, Marin, Mikelov škver, brodove marljivo gradi i Milan Jadrešić Pile. A veliki brodovi dolaze u marinu Betina. Betinsko kolo je zaštitni znak, plešemo u KUD–Zora kolo balambrin, kolo na križ, ali i kolo od kanate, a tim se plesom slavilo kad bi se brod porinuo u more. Znate, naši dečki tu brodove grade još od 1740. godine...

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 9 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 10 Događanja 10 Opskrbljenost 9 Autohtonost 10 Opći dojam 9

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