Mi bodulice veslamo, jedrimo, igramo balote i čuvamo otok

Kalafati, ovdje na najvećem otoku šibenskog arhipelaga Murteru, brodove grade još od doba kada se nisu rodili ni Mozart, ni Beethoven, a ni Marija Terezija još nije preuzela vlast od oca Karla. Grade brodove, kupaju se i ljube, u pravilu, bodulice.
U Japanu slikao Betinu
– Bodulica je tradicionalna otočka žena – snažna, mudra i vrijedna čuvarica doma, običaja i zajednice. Upravo takva žena ima snagu okupiti sve vrijedno i biti središte naše žive priče o otoku, njegovim ljudima i svemu onome što vrijedi sačuvati za generacije koje dolaze. Usto, u suvenirnici uz desetke isključivo domaćih proizvoda, ponos su slike kapetana Miće Kapova koji je ploveći po svijetu, od Japana do Amerike, crtao motive svoje – Betine. I eto ovdje tih akrila i ulja na platnu – priča Ljubica Burtina, vlasnica Bodulice, suvenirnice u samom centru mjesta koje je, zasad, ostalo još uvijek donekle sakriveno, puno neotkrivenog šarma, a u kojem zimi živi 500 duša.
– Dame su oduvijek u ruci držale veslo, a muški bi sjedili na krmi, što je u drugim dalmatinskim mjestima gotovo bilo nezamislivo – govori prva dama turizma Marina Kozić.
Brodovi su tu vezani stari i stotinu godinu, a nose i ženska imena – Cicibela, Baba Tone...
– Imamo i turnir u balotama u kojem se natječu samo dame, više od 20 ekipa, a učile smo i Slovenke igrati, pa se sad i one natječu. Najspretnije s balotama su susjede Ajka i Renata, a na turniru bračnih parova često su najuspješniji, dakako, opet Ajka i njezin muž Đino – govore u mjestu na otoku.
– Svi smo aktivni u svemu, od dice do dida i baba, mi u Betini njegujemo duh zajedništva – dodaje susjeda Jelena Jurana.
U muzeju Betinske drvene brodogradnje o turistima se također brinu dame – Mirela Bilić i Sandra Barešin, a on je ponos mjesta gajeta, dobio je niz europskih nagrada.
– Ivica Tucak je tu u Betini, u današnjem VK Brodograditelj MarineTek, počeo trenersku karijeru. Pa i Tomislav Paškvalin, koji je osvojio zlata u Los Angelesu i Seulu, a kojeg smo zvali Paškva, igrao je za naš klub! – ponosno govore u Betini.
Održavaju se Ženska veslačka regata u gajetama, ali i Regata za dušu i tilo u drvenim brodovima i jedriličarske regate u klasama laser i optimist, a početak označava pucanj iz – topa!
Ponosni su što je prva organizirana fešta u Dalmaciji bila upravo ovdje.
U kolo kad se porine brod
– Brganja od 1970. godine! Fešta je to posvećena kunjkama, odnosno dagnjama, a održavamo je tradicionalno prve nedjelje u kolovozu. Pjevali su na toj fešti i Mišo Kovač, Milo Hrnić, Doris Dragović, pa i Jelena Rozga i Severina – govore u mjestu odakle je klapa Berekini.
Dame nastavljaju:
– Turist se u Betini kupa na plažama Kosirina, Plitka vala i Zdrače, može u moderni muzej brodogradnje, pa čak i jedriti u organiziranim turama. Tu su mala obiteljska brodogradilišta škver Ćiro, Marin, Mikelov škver, brodove marljivo gradi i Milan Jadrešić Pile. A veliki brodovi dolaze u marinu Betina. Betinsko kolo je zaštitni znak, plešemo u KUD–Zora kolo balambrin, kolo na križ, ali i kolo od kanate, a tim se plesom slavilo kad bi se brod porinuo u more. Znate, naši dečki tu brodove grade još od 1740. godine...
Gostoljubivost i susretljivost 10
Čistoća i urednost mjesta 9
Plaže 9
Raznolikost smještaja 8
Kvaliteta ugostiteljske ponude 9
Sadržaji za djecu 10
Događanja 10
Opskrbljenost 9
Autohtonost 10
Opći dojam 9
Ukupno 93
BETINA (OTOK MURTER) 93
Skradin 93
Prvić Luka (otok Prvić) 89
Tisno (otok Murter)
Kaprije (otok Kaprije)
Pješčana Uvala
Fažana
Mareda
Peroj
Plomin
Nin
Karin
Mandre (otok Pag)
Sveti Petar na Moru
Pašman (otok Pašman)
Medveja
Kraljevica
Punat (otok Krk)
Baška (otok Krk)
Valun (otok Cres)
Beli (otok Cres)
Nerezine (otok Lošinj)
Kaštel Lukšić
Supetar (otok Brač)
Sumartin (otok Brač)
Baška Voda
Podgora
Trpanj
Mlini
Cavtat