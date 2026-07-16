FOTO Smoje je ovdje pronašao inspiraciju za kultno 'Malo misto', a priče zvuče nestvarno: 'Sami smo kupili cijelo selo!'

Malo misto u svom punom sjaju, Trpanj je i Miljenku Smoji bio inspiracija za kultnu seriju. Mnoge zgode iz idiličnog morskog mjesta na Pelješcu prenio je na TV ekran. – Smoje je i sam govorio kako je ideje crpio iz kronika koje je pisao naš Trpanjac Eugen Jerić – govore u mistu pa dodaju:

– Prvi smo se borili za naš hrvatski jezik, prvi u Dalmaciji sa stranim trgovcima vodili korespondencije na našem jeziku, pa su nas Talijani pogrdno prozvali "faraunskim racama i bastardima". Mi smo nadimak "terribili farauni" ponosno prihvatili, pa danas imamo hotel Faraon, boćarski klub Faraon, nogometni klub Faraon, a čak je u jednom trenutku i hotelski frizerski salon nosio ime – Kleopatra – govore domaći.

Trogiranka Meri Butirić, koja zbog ljubavi već pola stoljeća živi na poluotoku i bilježi što se sve u mjestu događa, nastavlja priču: – Trpanjci, vrlo cijenjeni pomorci i trgovci, sami su od dubrovačke obitelji Gundulić otkupili svoje mjesto! Trpanjske 104 obitelji prikupile su 48 tisuća kruna i 1855. godine u Dubrovniku, na sudu, otkupile sve: kuće u kojima su živjeli, ribarske mreže kojima su lovili, polja koja su obrađivali i pašnjake na kojima su napasali stoku. Povjesničar i arhivist dr. Frano Glavina sve je to zapisivao i prikupljao, tako da itekako imamo materijala za zavičajni muzej u Trpnju – govori Meri Butirić, koja je u mjestu bila prva žena – na leutu.

– Bilo je nezamislivo da žena isplovi s ribarima na more, no ja sam svog Balda i svekra Matu na to nekako nagovorila. Iste večeri uhvatili smo 700 kilograma sardela, a taj je leut bio kultni brod ovog mjesta. Nosio je naziv "Ne znam", jer, kad su pitali Matu kako će nazvati brod, tako je glasio njegov odgovor – veselo priča Meri Butirić.

Trpanj: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice

Mateo Belin iz mjesta sjetio se rokera koji su oborili rekord u broju nastupa na Griču, ispod Crkve: – Bend Drugi način u Trpnju je održao 500 koncerata! Možda i koji više, a generacije nas Trpanjaca odrasle smo uz njihove hitove i covere. Svirali su svake večeri više od deset godina, i to po dva mjeseca, pa vi računajte – govori Belin.

Domaći ponosno dodaju: – Naš je Zoran Slišković igrao za Želju, Dinamo i AEK, a osvojio je i pet naslova prvaka. Ivo Mrčić igrao je za Hajduk nakon Drugog svjetskog rata, a naš susjed, karatist Pavao Pjacun, nositelj je crnog pojasa deveti dan. Radi u Švicarskoj i puna je dva desetljeća bio izbornik njihove reprezentacije!

Prva dama turizma ovog kraja Eni Miljak dodaje: – Na škoju sa sjeverne strane pristaništa na koji dolazi trajekt turiste dočekuje kip Gospe, Zvijezde mora, a sa svake strane stoje natpisi. Na istoku "Pomorcima blagoslov udijeli", na sjeveru "Ribarima blagoslov dodijeli", na jugu: "Zvijezda mora" i na zapadu "Zavjet Ružice Wagner". Na dan Velike Gospe održava se i misa na moru koja se sluša sa stotina brodica. Blagdan Velike Gospe je i najznačajnija manifestacija, a od ostalih događanja tu su i Okusi Pelješca, Trpanjske večeri, Village wine fest, folklor, predstave za djecu, a imamo i ljetno kino Mediteran. Ove godine će na Gospu pjevati Đani Stipanićev – kaže Eni Miljak pa dodaje:

– Susjed Jakov Milinović ima odlično vino, a dingač našeg Matea Vicelića pila je i kraljica Elizabeta II.!