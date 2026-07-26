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MLJAC!

Sočni izvana, mekani iznutra: Recept za muffine s borovnicama koji osvaja na prvi zalogaj

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
26.07.2026.
u 07:03
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Malo je domaćih kolača koji se pripremaju tako brzo, a pritom zadržavaju svježinu danima. Zbog jogurta muffini imaju prozračnu teksturu dok borovnice svakom zalogaju dodaju dozu slatkoće i osvježavajući okus. Idealni su za doručak, međuobrok ili uz popodnevnu kavu.

Sezona borovnica idealno je vrijeme za pripremu jednostavnih domaćih slastica. Ovi jogurt muffini gotovi su za manje od 30 minuta, ostaju sočni nekoliko dana i savršeni su kada poželite nešto slatko, a ne želite provesti puno vremena u kuhinji. Zahvaljujući grčkom jogurtu imaju laganu i mekanu teksturu, dok svježe borovnice svakom zalogaju daju prirodnu slatkoću i blagu kiselkastu notu. Odličan su izbor i kada želite iskoristiti višak sezonskog voća.

Sastojci:

  • 300 g glatkog brašna
  • 1 žlica praška za pecivo
  • ½ žličice sode bikarbone
  • 100 g šećera
  • ½ žličice soli
  • 2 jaja
  • 150 ml biljnog ulja
  • 200 g grčkog jogurta
  • 100 ml mlijeka
  • 220 g svježih borovnica
  • malo šećera za posipanje 

Priprema: Pećnicu zagrijte na 185 °C i pripremite kalup za muffine tako da ga obložite papirnatim košaricama ili lagano premažete masnoćom. U većoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, šećer i sol. U drugoj posudi umutite jaja, zatim dodajte ulje, grčki jogurt i mlijeko pa kratko izmiješajte dok se sastojci ne povežu. Tekuću smjesu ulijte u suhe sastojke i lagano promiješajte kuhačom ili špatulom. Miješajte samo dok se svi sastojci ne sjedine jer će predugo miješanje učiniti muffine manje prozračnima. Na kraju pažljivo umiješajte borovnice. Ako vam se smjesa čini pregusta, dodajte još malo mlijeka. Trebala bi biti gusta, ali dovoljno mekana da se lako raspoređuje žlicom. Smjesom napunite kalupe gotovo do vrha, a po želji svaki muffin pospite s malo šećera kako bi tijekom pečenja dobio lagano hrskavu koricu. Pecite 20 minuta, odnosno dok muffini ne narastu, lagano ne porumene i dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Nakon pečenja ostavite ih nekoliko minuta u kalupu, a zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade. Muffine čuvajte u dobro zatvorenoj posudi kako bi nekoliko dana ostali mekani i sočni.
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