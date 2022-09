Majka ispričala: 'Odlučila sam otići na dugi odmor bez djece i sada se ljute na mene'

Svi roditelji ponekad zaslužuju odmor, a nije neuobičajeno ni da mame i tate uzmu dan za odmor prije nego što se ponovno moraju uhvatiti u koštac s poteškoćama roditeljstva. No, jedna mama odlučila je da odlazi na dugi i skupi odmor, na kojemu će putovati u više zemalja i ostaviti svoje troje djece kod kuće s bakom i djedom.

Kako piše Mirror, mama je objasnila da je ona jedina skrbnica svoje troje djece i da zbog toga nije bila na poštenom odmoru već nekoliko godina, te da želi malo uživati sama. Planira da njezini roditelji čuvaju djecu, a, ako bude potrebno, unajmit će i dadilju. Iako su ju djeca preklinjala da ih povede sa sobom, ona je inzistirala na tome da neće odustati od svoje odluke, no sada se oni ljute na nju.

- Veselim se što ću provesti malo opuštajućeg vremena sama. Djeca su bijesna zbog moje odluke i plakali su kada sam im to priopćila, iako sam im objasnila da je to dugo putovanje s više zaustavljanja koje je iscrpljujuće i skupo. Inače ih vodim na putovanja, ali nikada u inozemstvo. Planiram ih odvesti na prekooceansko putovanje kada budu stariji i sposobni to sve izdržati - objasnila je mama u objavi na Redditu.

Upitala je korisnike Reddita je li možda pogriješila i jesu li djeca u pravu što se ljute na nju, no korisnici su uvelike podržali mamu, te su mnogi rekli da zaslužuje odmor i da će njezina djeca razumjeti tu odluku kada budu starija.

- Takvo putovanje s troje male djece je nemoguće tako da ste donijeli dobru odluku. Nadam se da ćete se zabaviti - napisala je jedna korisnica.

- Djeca ne moraju biti uključena u sve, trebate i malo vremena za sebe. Idite na putovanje i opustite se - dodala je druga.

Biste li otišli na odmor bez svoje djece? Da, zašto ne. 42,86% +

Ne. uvijek ih vodim sa sobom. 42,86% +

Možda. 14,29% +

