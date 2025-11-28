Jedan advent – tri svijeta: Koruška očarava jezerom, gradom i planinom

Kad prvi snijeg prekrije krovove i planinske vrhove, a blagdanske lampice obasjaju duge zimske večeri, na jugu Austrije započinje posebno razdoblje: advent. Ovdje ga možete doživjeti na tri jedinstvena načina, uz jezero, u srcu grada ili visoko u planinama. Dovoljno je izdvojiti jedan vikend da otkrijete tu raznolikost i osjetite čaroliju adventa svim osjetilima.



Advent uz jezero

Foto: Gert Steinthaler

Između zrcalnih jezerskih površina i svjetlucavih obalnih lampica rađa se prava adventska romantika. Velden se u prosincu pretvara u “Grad anđela”, a golemi plutajući adventski vijenac na Wörtherseeu stvara uistinu čarobne prizore. Pörtschach nudi prvi potpuno pristupačni advent u Koruškoj, ispunjen glazbom, svjetlima i pričama. Na vidikovcu Pyramidenkogel “Advent iznad oblaka” otvara pogled na snježne pejzaže i mirna jezera. U Mariji Wörth advent u hodočasničkoj crkvi pruža trenutke meditativne tišine, dok na Millstätter Seeu “Put svjetla” pretvara obalu u jedinstvenu igru umjetnosti, prirode i svjetlosnih instalacija.



Advent u gradu



Foto: Michael Stabentheiner

Koruški gradovi blistaju posebnom, južnjačkom radošću života. U Villachu crkveni toranj svijetli poput svijeće nad svečano ukrašenom starom jezgrom, dok adventske tržnice nude rukotvorine i domaće specijalitete, a klizalište donosi radost i malima i velikima. U Klagenfurtu advent poprima moderniji oblik – “Hafenknistern” na povijesnoj Lendhafen luci spaja urbani šarm, kulinarske poslastice i kreativne sadržaje u toplu, živahnu atmosferu koja poziva na druženje i šetnju.



Advent u planinama

Foto: Michael Stabentheiner/MBN Tourismus

U planinama advent otkriva svoju izvornu, iskonsku stranu. Na Katschbergu adventska staza vodi kroz snježne šume obasjane svijećama, uz zvuk pjesme, topli čaj i vožnju u konjskoj zaprezi. Bad Kleinkirchheim pretvara se u slikovito božićno selo s rukotvorinama, delicijama i termama, a Mallnitz u središtu Nacionalnog parka Hohe Tauern nudi kružnu stazu ispunjenu radionicama, svjetlom i malim čudima koja oduševljavaju cijele obitelji.



Tri svijeta, jedan vikend

Foto: Daniel Waschnig

Bilo da tražite mir uz jezero, živahnu atmosferu u gradu ili duhovnu toplinu planinskog adventa, Koruška pokazuje koliko ovaj dio godine može biti raznolik i poseban. Najljepše je što se sve to može doživjeti u samo jednom vikendu. Zahvaljujući S-Bahnu, shuttle prijevozu i gostinskoj kartici, putovanje je jednostavno i održivo, a najvažnije je da vrijeme ostaje za ono bitno, a to su zajednički trenuci, radost i uživanje.



Adventski vikend u Koruškoj nije samo izlet, on je dar samome sebi i onima s kojima dijelite ovo posebno doba godine.



