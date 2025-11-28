Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
posebno doba godine

Jedan advent – tri svijeta: Koruška očarava jezerom, gradom i planinom

Advent Koruška
Foto: Michael Stabentheiner
1/9
VL
Autor
Promo
28.11.2025.
u 10:35

Kad prvi snijeg prekrije krovove i planinske vrhove, a blagdanske lampice obasjaju duge zimske večeri, na jugu Austrije započinje posebno razdoblje: advent. Ovdje ga možete doživjeti na tri jedinstvena načina, uz jezero, u srcu grada ili visoko u planinama. Dovoljno je izdvojiti jedan vikend da otkrijete tu raznolikost i osjetite čaroliju adventa svim osjetilima.

Advent uz jezero

Pyramidenk
Foto: Gert Steinthaler

Između zrcalnih jezerskih površina i svjetlucavih obalnih lampica rađa se prava adventska romantika. Velden se u prosincu pretvara u “Grad anđela”, a golemi plutajući adventski vijenac na Wörtherseeu stvara uistinu čarobne prizore. Pörtschach nudi prvi potpuno pristupačni advent u Koruškoj, ispunjen glazbom, svjetlima i pričama. Na vidikovcu Pyramidenkogel “Advent iznad oblaka” otvara pogled na snježne pejzaže i mirna jezera. U Mariji Wörth advent u hodočasničkoj crkvi pruža trenutke meditativne tišine, dok na Millstätter Seeu “Put svjetla” pretvara obalu u jedinstvenu igru umjetnosti, prirode i svjetlosnih instalacija.

Advent u gradu

Advent Koruška
Foto: Michael Stabentheiner

Koruški gradovi blistaju posebnom, južnjačkom radošću života. U Villachu crkveni toranj svijetli poput svijeće nad svečano ukrašenom starom jezgrom, dok adventske tržnice nude rukotvorine i domaće specijalitete, a klizalište donosi radost i malima i velikima. U Klagenfurtu advent poprima moderniji oblik – “Hafenknistern” na povijesnoj Lendhafen luci spaja urbani šarm, kulinarske poslastice i kreativne sadržaje u toplu, živahnu atmosferu koja poziva na druženje i šetnju.

Advent u planinama

Adventski vikend u Koruškoj
Foto: Michael Stabentheiner/MBN Tourismus

U planinama advent otkriva svoju izvornu, iskonsku stranu. Na Katschbergu adventska staza vodi kroz snježne šume obasjane svijećama, uz zvuk pjesme, topli čaj i vožnju u konjskoj zaprezi. Bad Kleinkirchheim pretvara se u slikovito božićno selo s rukotvorinama, delicijama i termama, a Mallnitz u središtu Nacionalnog parka Hohe Tauern nudi kružnu stazu ispunjenu radionicama, svjetlom i malim čudima koja oduševljavaju cijele obitelji.

Tri svijeta, jedan vikend

Adventski vikend u Koruškoj
Foto: Daniel Waschnig

Bilo da tražite mir uz jezero, živahnu atmosferu u gradu ili duhovnu toplinu planinskog adventa, Koruška pokazuje koliko ovaj dio godine može biti raznolik i poseban. Najljepše je što se sve to može doživjeti u samo jednom vikendu. Zahvaljujući S-Bahnu, shuttle prijevozu i gostinskoj kartici, putovanje je jednostavno i održivo, a najvažnije je da vrijeme ostaje za ono bitno, a to su zajednički trenuci, radost i uživanje.

Adventski vikend u Koruškoj nije samo izlet, on je dar samome sebi i onima s kojima dijelite ovo posebno doba godine.

Više na: www.koruska.com/advent.

Advent Koruška

Ključne riječi
koruška advent

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja