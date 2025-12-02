Osvojite obiteljski vikend u Austriji i stvorite najljepše zimske uspomene!

Smješten neposredno uz skijaške staze, na sunčanih 1.600 metara, Falkensteiner Hotel Cristallo idealno je mjesto za obiteljski odmor. Gostima je na raspolaganju više od 70 kilometara savršeno uređenih skijaških staza, škola skijanja i mogućnost iznajmljivanja opreme u hotelu.

Foto: Falkensteiner Hotel Cristallo

Nova osmerosjedna gondola prema Ainecku otvara još više mogućnosti za istraživanje planine i uživanje na snijegu. Najmlađe će oduševiti Katschi’s Children World, zabavni park za djecu. Za one koji žele doživjeti zimu izvan skijaških staza, tu su brojne zimske pješačke rute i šetnje na krpljama, a ispred hotela nalazi se klizalište za obiteljsku zabavu na ledu.

Foto: Falkensteiner Hotel Cristallo

Savršena kombinacija avanture i opuštanja

Falky Land ima unutarnje igralište s mekanom podlogom, uvijek pod nadzorom voditelja, s kreativnim zonama u kojima se djeca mogu zabaviti dok roditelji skijaju ili se opuštaju u Acquapura SPA i vodenom svijetu na 2.000 m².

Foto: Falkensteiner Hotel Cristallo

Falky's Children SPA s bazenom, dječjom saunom, parnom kupelji i posebno osmišljenim tretmanima kao stvoren je za prvi susret s wellnessom. Uz obiteljski puni pansion s dječjim bifeom s ukusnom regionalnom hranom i jelima prilagođenima djeci, nema stresa oko obroka.

Foto: Falkensteiner Hotel Cristallo

Večernji.hr i Falkensteiner Hotel Cristallo daruju vam obiteljski vikend (2 odrasle osobe, 2 djece) i puni pansion. Sve što trebate je odgovoriti na kreativno pitanje, ispuniti obrazac i možda ćete baš vi uživati u nezaboravnim obiteljskim avanturama.

Uvjeti i odredbe: Rezervacija je na upit i ovisi o raspoloživosti, visoka sezona i državni praznici su isključeni. Vaučer se ne može zamijeniti za novac, nije moguće mijenjati ga i nije prenosiv. Vrijedi godinu dana od datuma izdavanja.