Ljudi su se 'ohladili'! Znanstvenici dokazali kako nam se prosječna temperatura tijela smanjila

Prosječna tjelesna temperatura 37°C, a zapravo više nije točno. Hlađenje je započelo već od 1860-ih godina, piše newscientist.com.

Julie Parsonnet sa Stanforda, sveučilišta u Kaliforniji, kaže kako liječnici koji proučavaju tjelesnu temperaturu već desetljećima znaju da je 37°C prevelika temperatura, ali da su uvijek mislili da je pogreška u mjerenju u prošlosti, a ne razlog padanja tjelesne temperature.

Kako bi dokazala pravi razlog toga, Parsonnet i njen tim proučavali su tri grupe podataka. Prva grupa sastojala se od vojnika u američkom Građanskom ratu, gdje su podaci od 1860. do 1940. Druga grupa podataka je bila od 1971. do 1975., a treća od 2007. do 2017.

Na prosječnoj razini temperatura tijela je padala 0.03°C po desetljeću. Muškarcima je temperatura tijela pala za 0.59°C, a ženama za 0.32°C. Što znači da je prosječna tjelesna temperatura 36.6°C, a ne 37°C kako se inače misli.

Parsonnet i njen tim još su dokazali da stariji ljudi imaju veću tjelesnu temperaturu nego mladi, bez obzira koja je godina.

Objašnjavaju da se ova promjena dogodila zbog mikrobiološke promjene u ljudima danas, naspram ljudi nekad.

Iako temperatura tijela nikada neće biti nula, Parsonnet i njen tim i dalje očekuju daljnje padanje temperature tijela, samo ne znaju do kuda će padati.