Ljudi otkrili najgore načine na koje ih je netko odbio: 'Spoj na slijepo - stigao je automobilom, vidio me i samo produžio'

Nikada nije lako susresti se s odbijanjem druge strane - bilo to i prije prvog spoja ili nakon nekoliko njih. Nedavno se na Twitteru pokrenuo razgovor na tu temu s pitanjem: 'Koje je najgore odbijanje koje ste doživjeli?' i nakon toga su rečenice poput 'nije mi to, to' i 'ne sviđaš mi se dovoljno' postale zaista blage, prenosi BoredPanda.



Djevojka Eden Dranger koja je i pokrenula ovu temu napisala je da ju je jedan muškarac pozvao nekoliko puta na večeru, zatim kod sebe za Dan zahvalnost, a onda ju je upoznao s prijateljima i predstavio kao 'djevojku za koju bi volio da mu je sestra.'

"Kada sam se uselila u novi stan, pozvala sam jednog dečka na večeru. Bila sam jako zaljubljena u njega, a on je došao sa ženskom pratnjom, iako je nisam pozvala! Kasnije sam srela njegovog brata koji mi je rekao da je završio u zatvoru jer je pretukao suprugu. Dobro je da me odbio."



"Zgodni muškarac pozvao me na sushi, ali cijelu večer se vidjelo da mu je jako neugodno, pa me pitao je li mi se ikada dogodilo da mi je netko privlačan iz daleka, a onda kada mu se približim shvatim da nije - i to zato jer ima puno pjegica? Ja imam puno pjegica."



"Spoj na slijepo. Stigao je automobilom, vidio me i samo produžio. Poslao mi je kratku poruku 'ne'. Pokušao se ispričati nekoliko dana kasnije, ali nisam prihvatila ispriku. Ostavio me da stojim na ledenoj kiši i ljudi su mi se smijali."



"Bivši me ostavio jer sam imala bolje ocjene od njega."



"Izlazila sam s jednim muškarcem koji me ostavio na rođendan - i to 20 minuta prije zabave iznenađenja koju mi je priredio s prijateljima."



"Djevojka u srednjoj školi me je ostavila putem pisma - koje je napisala krvlju."



"Javila sam dečku s kojim sam se viđala dvije godine da sam trudna, a on je ležerno rekao da će sada sve morati priznati djevojci."

