'Zaljubila sam se u starijeg, oženjenog muškarca s posla, ali njegova supruga želi probati dobiti dijete'

- Zaljubila sam se u starijeg muškarca na poslu i on kaže da se zaljubljuje u mene, ali je oženjen i njegova supruga želi da probaju dobiti dijete. Svidio mi se od samog početka. On održava dobar izgled, vrlo je samouvjeren i pun znanja - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Uvijek se osjećala kao da postoji privlačnost između njih, a jedan dan kad su bili na poslu, nije se mogla suzdržati i poljubila ga je. Tada je počela njihova afera, a i ona se počela zaljubljivati u njega. Međutim, on joj je otkrio da njegova supruga želi probati dobiti dijete i da on ne zna što napraviti. Sada se ona pita imaju li uopće budućnost zajedno.

- Skriveni trenuci na poslu, iako su nevjerojatno uzbudljivi, neće vam pomoći da saznate imate li budućnost. Trenutno ima svoj privatni život i svoje tajne veze, što uspijeva držati potpuno odvojenim, ali neće još dugo. Da biste stvarno saznali što želi, morate prestati sa seksom. Tada oboje možete jasno razmislite biste li mogli imati vezu u stvarnom životu, ne samo skriveni na poslu - odgovorila joj je Deidre.

