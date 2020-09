'Zaljubila sam se u DJ-a koji mi je svirao na svadbi'

Megan Willis u New Yorku dogovarala je detalje oko svojeg vjenčanja kada je upoznala Marka Stonea kojeg je njena sestra zaposlila da radi kao DJ na svadbi koja se održala na ljeto 2016. godine.



Samo godinu dana kasnije pokazalo se kako bračni život nije bio po volji Megan koja je ponovno otputovala u New York kako bi o svojim problemima razgovarala sa sestrom. Otišle su u bar u kojem je Mark bio DJ i par je tu započeo svoju priču. Zbližili su se razgovarajući o raspadanju veza jer je Mark tada izlazio iz braka koji je trajao 27 godina. Ostali su prijatelji sve do 2018. godine kada je Meganina rastava bila finalizirana, a osam mjeseci poslije preselili su se Sjevernu Karolinu kako bi i službeno mogli biti zajedno.

Na samom početku njihove veze Megan je navela neke od razloga zbog kojih se njezin brak raspada.



– Razgovor s Markom doveo me do otkrića kako ne bih trebala svog supruga moliti za pažnju. On mi je bio samo prijatelj, ali je svakog dana odvajao vrijeme za mene. Oboje smo jako uživali u našim razgovorima nevezano za to koliko su bili blesavi ili ozbiljni – rekla je Megan te nadodala kako joj je Mark bio podrška za vrijeme rastave, a upravo to joj je i trebalo.



Brinula ju je i razlika od 23 godine koliko je Mark stariji od nje, a bilo ju je strah i da će je prozvati kako je s njim samo zbog novca, ali ubrzo je shvatila kako ništa od toga nije bitno.

- Ja sam starija, a on mlađa duša tako da je to gotovo kao da smo se pronašli na sredini, gdje je savršeno – detaljnije je objasnila svoju vezu Megan.



Mark tvrdi kako mu je bilo teško prihvatiti da je njegov brak gotov, ali i kako mu je to prihvaćanje otvorilo oči da shvati koliko voli Megan. On iz prijašnjeg braka ima sina (22) i kćer (20), a on i Megan nadaju se zajedničkoj djeci. Pa ipak, da bi do toga došlo, Mark će morati obaviti obrnutu vazektomiju.



Kažu i kako su čuli podrugljiva šaputanja stranaca kada su u javnosti, ali zakleli su se kako nikada neće kriti svoju ljubav i iz tog razloga na Instagramu objavljuju isječke iz svog svakodnevnog života kako bi normalizirali veze s razlikom u godinama i uklonili stigmu koja ih prati.