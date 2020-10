Libanonski roštilj pravi je raj za mesoljupce, a jela od slanutka za vegane

Kao što je 2011. bio prvi koji je otvorio libanonski restoran u Hrvatskoj, tako je i 2019. prvi otvorio Lebanese Fast Food Lazeez. Libanonac Ihab Abi Said (48) nije nimalo dvojio vratiti se i pokušati ponovo otvoriti nešto novo u Hrvatskoj. Jer, kako kaže, Hrvatska je prekrasna zemlja, a narod fenomenalan. Prvi libanonski fast food otvoren je na uglu Zvonimirove i Tuškanove ulice, blizu bivšeg kina Mosor, u prostoru gdje je godinama radila mala ćevabdžinica i postao je privlačno mjesto za gurmane. Riječ lazeez s arapskog se može prevesti kao ukus ili uživanje u hrani.

Prvi doveo Libanon u Hrvatsku

– Prvi sam koji je otvorio bilo kakav libanonski restoran u Hrvatskoj, to je bilo na zagrebačkoj Radničkoj cesti 2011. godine. Nažalost, morao sam ga napustiti jer je najam prostora bio previsok i nisam mogao pokrivati troškove. Mogu vam reći da je to bilo super iskustvo jer Hrvati, kao što znate, putuju po svijetu i idu po različitim restoranima, ali u Hrvatskoj nikada nisu imali libanonski restoran. Ja sam po profesiji kuhar i kuhao sam autentičnu libanonsku hranu koju su Hrvati prepoznali i obožavali. Tada su mi dolazile gotove svi iz hrvatske elite, mnogi poznati iz političkog, javnog i kulturnog života. No morao sam zatvoriti jer nisam mogao plaćati visoke izdatke i vratio sam se u Moskvu. Bila je to teška odluka, ali morao sam to učiniti – govori Ihab Abi Said napominjući kako se ipak vratio 2018. i već 2019. godine otvorio Lazeez.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

– Kako sam prvi otvorio libanonski restoran tako sam prvi otvorio i libanonski fast food. Mogu vam reći da jako dobro radimo jer Hrvati su prepoznali našu kvalitetu. Dolaze po hranu sami, a imamo i puno dostave. Zbog velike potražnje, s obzirom na to da imam malo prostora, morao sam postaviti i terasu jer ljudi su jednostavno htjeli doći i tu pojesti. Libanonska kuhinja je omiljena kako među ljubiteljima mesa tako i među vegetarijancima koji vole naše dvije najpoznatije salate – fattoush i tabbouleh. Fattoush se pravi od kupusa, rajčice, krastavaca, svježe mente, luka, rotkvice i prepečenog arapskog kruha, a začini se limunovim sokom i maslinovim uljem, dok je tabbouleh salata od sitno sjeckane rajčice, peršina, luka i bulgura, također začinjena maslinovim uljem i limunovim sokom. U Hrvatskoj su od naših jela najpopularniji falafel i hummus, jela od slanutka. Budući da Hrvati jako vole meso, popularni su i roštilj i shawarma, koja uključuje pečene tanke kriške marinirane vrhunske janjetine ili piletine. Libanonski roštilj pravi je raj za mesoljupce. Možete uživati u mariniranim kockama janjetine i piletine, janjećim kotletima, šiš-ćevapima od mljevenog janjećeg mesa, kao i kaftama (ćuftama) od junećeg mljevenog mesa s raznim specifičnim začinima. U libanonskoj kuhinji koristi se i puno šipka koji je odlična dekoracija za salate. Zbog velikog pritiska mojih gostiju, tražim prostor kako bih uz fast food otvorio i restoran, što vjerujem da ću uspjeti do kraja godine. Već 25 godina radim kao kuhar i prvi put u životu otvorio sam fast food. Svuda po svijetu imao sam restorane. Ne žalim se i mogu vam reći da je to super iskustvo – govori Ihab Abi Said.

Dodaje kako je Libanon mala zemlja koja je razvila bogatu kulturu, povijest i gastronomske specijalitete koji se danas jedu diljem svijeta.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Libanon je na obali istočnog Sredozemlja i ponosi se kuhinjom koju karakterizira pravo malo bogatstvo boja, okusa i mirisa. Na libanonskim će se tanjurima često naći pregršt voća i povrća, žitarica, ribe, a u nešto manjoj mjeri meso, i to pretežno perad ili janjetina. Za Libanonce hrana označava gostoljubivost i dijeljenje, stoga se za stolom najčešće poslužuje više manjih jela, koja utažuju glad jednako dobro kao i želju za druženjem. Najbolja je karakteristika takvog slavlja života tzv. meza, kombinacija malih porcija koje se poslužuju kao predjelo. Libanonska kuhinja pravi je primjer mediteranske – voće, povrće, svježa riba i ostali plodovi mora, maslinovo ulje, začini... Ima tu i tradicionalnih jela od mesa, nezamjenjivi sastojci su češnjak i djevičansko maslinovo ulje, a namirnice se najčešće pripremaju na grillu, peku se ili pirjaju na maslinovu ulju. Libanonska kuhinja upotrebljava razne vrste mediteranskog bilja, začine, a posebno pazi na svježinu sastojaka.

U Lazeezu, osim Ihaba Abi Saida koji je glavni kuhar, hranu priprema i simpatična Sirijka Lamis Barhom, koja je u Hrvatsku stigla iz mjesta blizu Latakije.

Sirijka: Ja sam već Purgerica

– U Hrvatsku sam došla prije pet godina sa suprugom, inače Hrvatom, koji je radio u Ini na naftnim poljima u Siriji. Zbog rata muž je izgubio posao i odlučili smo se vratiti u Hrvatsku. Malo mi je u početku bilo teško, ali sad sam se prilagodila i mogu vam reći da sam postala prava Purgerica – kazala je kroz smijeh Lamis ističući kako je brzo naučila hrvatski jezik.

– Svi me pitaju kako kuham libanonsku hranu, a Sirijka sam. Oni ne znaju da između sirijske i libanonske kuhinje postoji samo nijansa razlike – govori Lamis Bahrom objašnjavajući kako je Libanon poznat i po miksu sedam začina koji se koristi i u sirijskoj kuhinji.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

– U njega se stavljaju crni i bijeli papar te malo cimeta, a ostali sastojci su tajna koju svaki kuhar čuva. U ovaj miks može se dodati još kumin, korijander, klinčić, muškatni oraščić, đumbir, kardamom... Ja nisam profesionalna kuharica, ali mama me naučila kuhati. Dio je naše kulture da svaka žena mora naučiti kuhati. Iako sam se kao dijete opirala biti u kuhinji, sada se često sjetim riječi svoje majke: “Bogatstvo je znati kuhati jer kad znaš kuhati – nikada nećeš biti gladan!” Evo, sada sam to osjetila i na svojoj koži i dobro mi je došlo što me mama tjerala – govori Lamis koja je jako ponosna na sebe kada gosti, nakon što pojedu, pohvale hranu i kažu da je odlična i ukusna te se ponovo vraćaju.

Osim Lazeeza, Ihab Abi Said ima i Habibi Orient Supermarket na Savskoj cesti koji vodi njegova supruga, Sirijka Amal Obeid.

– Riječ je o prvom supermarketu koji građanima Zagreba nudi povrće, voće, meso i druge proizvode iz zemalja poput Libanona, Irana, Egipta ili Maroka, a koje ne možete pronaći nigdje drugdje. Tu se mogu naći i halal kobasica, grahorice i ajran, tradicionalni turski osvježavajući napitak na bazi jogurta. Habibi Orient Supermarket prvi je zagrebački dućan u kojem se mogu nabaviti različite orijentalne halal namirnice – govori Ihab koji svu robu za svoj dućan uvozi direktno s Bliskog istoka.

– Kada sam došao, bilo mi je jako teško i nisam vjerovao da ću ikada postići uspjeh koji sam danas postigao. Ako ništa drugo, mogu s ponosom reći da sam prvi koji je u Hrvatsku donio libanonsku hranu i time ući u hrvatsku povijest.

