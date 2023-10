Kožu grudi treba njegovati kao i kožu lica i vrata, kažu dermatolozi: Evo zašto...

Većina je žena u svojoj rutini njege kože usredotočena na kožu lica, dok sve niže od vrata smatraju 'manje bitnim', no dermatolozi kažu da bi s jednakom pažnjom kao lice trebale tretirati kožu cijelog tijela; a posebno grudi. "Koža na grudima je gotovo jednako osjetljiva kao koža lica i zahtjeva jednaku pažnju", kaže dr. Annette LaCasse, osteopatska liječnica i dermatologinja u Commerce Townshipu, Michigan. "Na nju također mogu utjecati čimbenici poput izlaganja UV zračenju, hormonalnih promjena i starenje", rekla je, a s njom se slaže i dermatolog i osnivaču Eternal Dermatology and Aesthetics, Maryland.Osim prilika kada pokažete dekolte, vaše grudi obično nisu previše izložene vremenskim nepogodama. Ali to ne znači da im ne treba vlastita rutina njege kože, prema dr. Ife Rodneyju, certificiranom dermatologu i osnivaču Eternal Dermatology and Aesthetics u Fultonu, Maryland. “Područje grudi sklono je izloženosti suncu i trenju zbog uske odjeće, što može utjecati na stanje kože”, kaže dr. Rodney, te napominje da uspostava prave rutine njege kože grudi također pomaže da ih se redovito pregleda i da se na vrijeme otkriju eventualne promjene kože ili tkiva koji signalizirati rak dojke

Koža je, kaže, najveći organ tijela, a njezina debljina može varirati od vrlo tanke poput one na usnama, do vrlo debele poput kože tabana. “Koža grudi je nježna i tanka i proizvodnja sebuma koji hrani kožu lipidima je u koži grudi manja nego u koži glave i lica, što ju čini osjetljivijom na isušivanje, opekline od sunca i promjene povezane sa starenjem”, rekao je za HuffPost dr. Rodney.

Također, grudi su podložne hormonskim fluktuacijama tijekom puberteta, menstruacije, trudnoće i menopauze, što može utjecati na teksturu i osjetljivost kože koja ih prekriva, te uzrokovati strije, a zbog posljedica starenja koža na grudima s vremenom gubi i elastičnost i čvrstoću, te postaje opuštena i naborana.

"Hidratacija i nanošenje kreme za sunčanje može riješiti probleme kože grudi poput gubitka kolagena, promjene boje, oštećenja od sunca, suhoće i opuštenosti, rekao je liječnik i dodao da dekolte i druga područja koja su izložena suncu mogu biti izložena i riziku od raka kože i sunčanih pjega.

"Redovita hidratacija također može smanjiti suhoću kožu i pojavu strija uzrokovanih trudnoćom, dojenjem i promjenama težine", kaže, a pomoći će i u rješavanju problema poput trenja ili gljivičnih infekcija koje mogu nastati na koži ispod grudi", kaže dermatologinja iz New Yorka, dr. Carmen Castilla.

Zato biste, kaže, trebali razgovarati s liječnikom ako na području grudi primijetite iritaciju ili bilo kakvo udubljenje, crvenilo ili perutanje oko bradavica, kao i bol, osip, kvržice i bilo kakvu drugu promjenu u veličini ili obliku grudi, a kožu na tom dijelu tijela najbolje je prati s blagim, pH-uravnoteženim sredstvom za čišćenje kože, kako bismo uklonili prljavštinu i znoj.

"Nakon toga hidratizirajte kožu koristeći neki hipoalergeni proizvod bez mirisa i hidratantne kreme sa sastojcima poput hijaluronske kiseline ili glicerina. Isprobajte i serum ili kremu za učvršćivanje kože grudi", rekao je Rodney, a "tražite proizvode s hijaluronskom kiselinom, peptidima i antioksidansima koji potiču čvrstoću i elastičnost".

Za kraj, napominje, na grudi nanesite i kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili većim, posebno kada planirate dulje vrijeme boraviti vani na otvorenom. “Sunčanje i opekline svakako treba izbjegavati jer mogu dovesti do oštećenja kože i povećati rizik od raka kože", dodaju dermatolozi.

