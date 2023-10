Žena ispričala: ‘Dečko i ja smo imali super seks na početku veze, a onda je rekao da ga više ne želi’

"Ja sam 23-godišnja žena koja je sa svojim 26-godišnjim partnerom skoro četiri godine. Kad smo se tek počeli viđati, imali smo odličan seksualni život. Ali kako su godine prolazile, a mi smo se nosili s problemima kao što je depresija, to je stalo. Prije nešto više od godinu dana moj je partner otkrio da je aseksualan. Imali smo miran i staložen razgovor i jako sam sretna što mi je o tome otvoreno govorio. Objasnio je da mu je kod seksa najvažnije da se osjećam dobro i intimnost koju to donosi. Iako cijenim što mi je to rekao, shvatila sam da na seks gledamo drugačije", ispričala je jedna djevojka za The Guardian.

Sada vrlo rijetko imaju odnos, a kad ga imaju, ona se osjeća kao da više nije ispunjavajuće kao što je nekad bilo. Ponekad želi raditi zabavne i pikantne stvari, ali osjeća da to više ne može s njim. Osjeća se nesposobnom pokrenuti neke seksi igrice zbog straha da se njemu to neće svidjeti. Kratko su razgovarali o mogućnosti pronalaska seksualnih partnera za nju, ali on nije zadovoljan tom idejom.

VEZANI ČLANCI:

Pamela Stephenson Connolly, američka psihoterapeutkinja koja se specijalizirala za liječenje seksualnih poremećaja, je prokomentirala ovaj slučaj i ženi dala savjet. "Ukoliko je vaš partner doista aseksualan, bit će vrlo teško, ako ne i nemoguće, da ikada imate seksualni odnos kakav želite i trebate. Iako, čini se kao da ste bili zadovoljni erotskim odnosom u ranim fazama veze. To mora biti vrlo zbunjujuće za vas. Naravno, depresija koju ste spomenuli, ili lijekovi za nju, mogu uzrokovati značajan gubitak libida, pa bi to možda trebalo istražiti", savjetovala je.

Dodala je i da će žena morati odlučiti može li nastaviti vezu s njim, obzirom na to da će seks biti rijedak i ne onakav kakvom se nada, ili će svatko krenuti svojim putem. "Također, trebali biste se zapitati: 'Mogu li se osjećati ugodno dok primam zadovoljstvo od njega, znajući da je njegov seksualni interes minimalan?' Razmislite, možete li ostati u bespolnoj vezi ako su drugi aspekti pozitivni. Također, imajte na umu da mnogi ljudi to rade, odnosno tako žive. Činjenica da vam partner otvoreno govori o tome daje naslutiti da i on preispituje ima li vaša veza budućnost", zaključila je psihoterapeutkinja.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...