Dame, želite li postići orgazam za pamćenje? Zaboravite G točku

Jednom potisnut ženski libido iznimno je složen problem. S druge strane, gdje god pogledamo piše se o orgazmima: analnim, klitoralnim, vaginalnim, onima koje postižemo samo stimulacijom bradavica, a već duže vrijeme spominje se i tzv. cervikalni orgazam. Pomislit ćete da je vrat maternice nešto što vežemo isključivo uz porođaj (ono, kad se cerviks posve skrati, beba ide van), a tijekom seksa on ne služi ni za što drugo nego kao „zid“ od kojeg se penis i seksualne igračke odbijaju za vrijeme penetracije. Ili ipak ima i neku drugu, božanstvenu funkciju?

Čini se da je ovo posljednje točno. Svaka žena može doživjeti cervikalni orgazam, ali mnoge na žalost nikad neće ako ne pronađu način kako stimulirati to područje. Ima nas i takvih koje doživljavamo cervikalni orgazam, a da to nismo ni znale!

Je li C-točka nova G-točka? Žene diljem svijeta žele znati!

Pokušajmo objasniti. Vrat maternice (cerviks) suženi je dio maternice na kraju kojeg se nalazi otvor prema rodnici (vagini). To je spužvasto tkivo koje odvaja vaginalni kanal od maternice, a nalazi se od 7 do 15 cm unutar vagine, ovisno o anatomiji žene. Je li ovo jasno? Odlično! Zaronimo onda malo dublje.

Kako „izgleda“ stimulacija cerviksa?

Tijekom predigre i seksa vrat maternice luči izlučevinu koja služi podmazivanju vagine. U trenutku orgazma u njemu se događaju kontrakcije. - Vrat maternice nema na sebi živčanih završetaka – objašnjava za Marie Claire ginekologinja Sherry A. Ross. Ono što nam se čini kao stimulacija cerviksa, zapravo je osjećaj ispunjenosti koji doživljavamo tijekom seksa u kombinaciji s kontrakcijama (grčenjem) cerviksa.

Možda grčevi ne zvuče osobito primamljivo, ali poput mnogih „neobičnih“ oblika uživanja, nekim ženama ovaj osjećaj je poželjan. U trenutku kad je vaš vaginalni kanal ispunjen do kraja penis će dotaknuti cerviks jer to je najdalja točka do koje može doći. Volite li taj moćan osjećaj ispunjenosti?

