Dame, želite li postići orgazam za pamćenje? Zaboravite G točku

Jednom potisnut ženski libido iznimno je složen problem. S druge strane, gdje god pogledamo piše se o orgazmima: analnim, klitoralnim, vaginalnim, onima koje postižemo samo stimulacijom bradavica, a već duže vrijeme spominje se i tzv. cervikalni orgazam. Pomislit ćete da je vrat maternice nešto što vežemo isključivo uz porođaj (ono, kad se cerviks posve skrati, beba ide van), a tijekom seksa on ne služi ni za što drugo nego kao „zid“ od kojeg se penis i seksualne igračke odbijaju za vrijeme penetracije. Ili ipak ima i neku drugu, božanstvenu funkciju?
Čini se da je ovo posljednje točno. Svaka žena može doživjeti cervikalni orgazam, ali mnoge na žalost nikad neće ako ne pronađu način kako stimulirati to područje. Ima nas i takvih koje doživljavamo cervikalni orgazam, a da to nismo ni znale!
Je li C-točka nova G-točka? Žene diljem svijeta žele znati!
Pokušajmo objasniti. Vrat maternice (cerviks) suženi je dio maternice na kraju kojeg se nalazi otvor prema rodnici (vagini). To je spužvasto tkivo koje odvaja vaginalni kanal od maternice, a nalazi se od 7 do 15 cm unutar vagine, ovisno o anatomiji žene. Je li ovo jasno? Odlično! Zaronimo onda malo dublje.
Kako „izgleda“ stimulacija cerviksa?
Tijekom predigre i seksa vrat maternice luči izlučevinu koja služi podmazivanju vagine. U trenutku orgazma u njemu se događaju kontrakcije. - Vrat maternice nema na sebi živčanih završetaka – objašnjava za Marie Claire ginekologinja Sherry A. Ross. Ono što nam se čini kao stimulacija cerviksa, zapravo je osjećaj ispunjenosti koji doživljavamo tijekom seksa u kombinaciji s kontrakcijama (grčenjem) cerviksa.
Možda grčevi ne zvuče osobito primamljivo, ali poput mnogih „neobičnih“ oblika uživanja, nekim ženama ovaj osjećaj je poželjan. U trenutku kad je vaš vaginalni kanal ispunjen do kraja penis će dotaknuti cerviks jer to je najdalja točka do koje može doći. Volite li taj moćan osjećaj ispunjenosti?Seksualna kemija: Kako znati da je vaš partner prava osoba za vas u krevetu?
Hoću li znati da sam doživjela cervikalni orgazam?
Premda neku vrstu orgazma možemo nazvati cervikalnim, takav orgazam zapravo ne postoji. Cervikalni i vaginalni orgazam zapravo su najobičniji sinonimi. Zovemo ih cervikalnim orgazmima jer se tu radi o dubokim, sveobuhvatnim, izluđujućim seksualnim vrhuncima od kojih će vam utrnuti vlasište, a iz očiju poteći suze. Budući da se cerviks nalazi tamo gore, duboko u vama, takav opis mu najbolje odgovara. Cijelo vaše tijelo u potpunosti je ispunjeno.
Orgazam stimulacijom C-točke zapravo nije toliko vezan uz cerviks koliko uz cjelokupno orgazmičko iskustvo. To je orgazam koji dolazi postupno, u snažnim valovima koji vas sve jače obuzimaju. Riječima seksologinje i psihoterapeutkinje Kristie Overstreet: - Sigurno ćete znati da ste ga doživjeli! Očito, iskustva su različita baš kao što smo i mi. Dakle, ne očajavajte ako pri svakom orgazmu ne osjetite tektonski poremećaj poput onih koje ste vidjeli u filmovima.
Kako ga postići?
Ne zavaravajmo se, genijalan seks uvijek je u nekoj mjeri vezan uz klitoris. „Klit“ je kralj seksa. Korijen klitorisa koji seže duboko stimulira se tijekom cervikalnog orgazma no postoji razlika između tog orgazama i onog klitoralnog do kojeg dolazi stimulacijom vanjskog dijela klitorisa.
S druge strane, cervikalni orgazam nije ovisan o stumulaciji vanjskog dijela klitorisa. Klitoris je, naime, mnogo veći nego što ste vjerojatno mislili. Ona mala izbočina koju tako volimo dirati samo je jedna četvrtina cijele strukture. Dio koji je oku nevidljiv tijekom cervikalnog orgazma izgara u požaru emocija. Bogu hvala na ženskoj anatomiji! Većini je žena potrebna stimulacija klitorisa rukom ili penisom da bi postigle orgazam. Dobra ideja je stimulirati ga i tijekom predigre jer je to dobar put do cervikalnog orgazma. Postoje, naravno, i druge erogene zone koje će vas odvesti do orgazma, a grudi, osobite bradavice, pravi su izvor sladostrašća.
Želite li eksperimentirati s igračkama, pokušajte s nekoliko različitih vrsta stimulatora G-točke za postizanje duboke penetracije. Vibrirajuće varijante seksualnih igračaka pomažu još učinkovitije stimulirati taj duboki korijen klitorisa. Možete pokušati i s nevibrirajućim staklenim stimulatorima za orgazam koji će vas u potpunosti obuzeti.
Što ako mi ne odgovara dubinska stimulacija?
Nekim je ženama cervikalna stimulacija bolna ili neugodna dok je druge obožavaju. Na poslijetku, nismo sve predane tome da netko dotiče naš cerviks. Klitoralni orgazam i dalje je mnogim ženama najdraža opcija jer ga je puno jednostavnije i brže postići i to na nekoliko načina. Ne postoji orgazam koji svojom vrijednošću nadmašuje sve ostale. Stvar je u vama.
Odvojite malo vremena za sebe i poslušajte što vam vaše tijelo „govori“. Uživate li u cervikalnom orgazmu, odlično! Ako ne, opet sjajno! Sve dok tražite put do pravog užitka i radite ono što vas pali na dobrom ste putu.
