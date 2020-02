Koristite li mobitel prije odlaska na spavanje? Evo zašto ne biste smjeli

U današnje vrijeme većina ljudi prije nego što ode na spavanje, provodi vrijeme gledajući u razne ekrane, od televizora, tableta pa sve do mobitela. No, gledanje u ekran mobitela prije spavanja nije dobro jer kvari san i od njega se teže zaspi. Mobiteli su praktički postali dio nas i teško je uopće zamisliti ne koristiti ga, ali liječnici savjetuju da ugasimo sve ekrane barem sat vremena prije odlaska u krevet, piše thehealthy.com.

Tijekom noći, mozak stvara hormon melatonin, koji pomaže zaspati i u održavanju ritma otkucaja srca. Takozvano plavo svjetlo koje ekrani emitiraju usporava nastanak melatonina i pogoršava ciklus spavanja. Oči više reagiraju na plavo svjetlo, nego na bilo koje drugo i drži mozak 'budnim'.

Jedan od problema je također nezasićenost sadržajem. Lako je upasti u začarani krug za vrijeme čitanja ili gledanja nekog sadržaja iz kojeg ne možete izaći, a tjera vas da konzumirate što više sadržaja i dulje ostajete budni. Čak i ako u neko razumno doba odete u krevet, sadržaj koji ste čitali ili gledali aktivirat će vaš mozak i potaknuti vas na razmišljanje.

Ako i nakon dugog 'skrolanja' društvenim mrežama uspjeti zaspati, vaš san će i dalje patiti i nećete se dovoljno naspavati. Ekrani usporavaju dolazak do REM faze sna, koja je najvažniji dio spavanja, i dugoročno može dovesti do manjka sna i umora, čak i ako ste spavali sedam do devet sati.

Najgori je ekran mobitela jer on emitira najviše plavog svjetla, a i ljudi ga općenito drže jako blizu svome licu. Televizor je inače udaljen od očiju pa nema toliki utjecaj, ali najlakši način za rješavanje ovog problema je da svoje mobitele stavite na noćni program ili upalite filter plavog svjetla.

