Otvoreno 4. izdanje Women’s Weekenda

Rijeka je ovoga vikenda postala mjesto najvažnijih razgovora o ravnopravnosti, zdravlju, liderstvu i društvenim promjenama. U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti svečano je otvoreno četvrto izdanje Women’s Weekenda, festivala koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj inspirativnih govornika, stručnjaka i publike.

Festival su svečano otvorili direktorica festivala Nevena Rendeli Vejzović i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, uz podršku direktora Turističke zajednice grada Rijeke Petra Škarpe, direktorice Turističke zajednice Kvarnera dr. sc. Irene Peršić Živadinov te Alessandre Ban, pročelnice Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Predstavnici lokalnih i regionalnih institucija pritom su istaknuli kako događanja poput Women’s Weekenda imaju važnu ulogu u razvoju destinacije, ali i u otvaranju ključnih društvenih pitanja.

“Women’s Weekend nastao je kao prostor u kojem se o važnim temama može razgovarati otvoreno – o poslu, novcu, obitelji, uspjesima i neuspjesima – bez da vam netko kaže ‘smiri se’ ili ‘previše si emotivna’. Posebno me veseli što festival iz godine u godinu raste, a ove smo godine morali otvoriti i treću dvoranu, prvenstveno zahvaljujući publici koja nam se vjerno vraća”, istaknula je direktorica festivala Nevena Rendeli Vejzović.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić naglasila je kako je Rijeka prirodno mjesto za ovakve razgovore.

“Rijeka je grad otvorenosti, hrabrosti i inovacija i zato je prirodno da se ovakva konferencija održava upravo ovdje. Women’s Weekend u nekoliko je godina postao puno više od konferencije – prostor dijaloga, razmjene ideja i susreta ljudi koji žele mijenjati društvo.”

Posebnu pažnju publike privukao je intiman razgovor jedan na jedan s Lidijom Bastianich, nagrađivanom cheficom, autoricom i televizijskom voditeljicom, dobitnicom nagrade Emmy. U razgovoru Food is the language we all speak koji je vodila Antonija Blaće publika je pratila njezin put od Pule i Istre, preko Trsta, sve do Sjedinjenih Američkih Država. Govorila je o kuhinji kao prostoru identiteta, obitelji i receptima koji čuvaju sjećanja, ali i o upornosti potrebnoj za izgradnju karijere koja traje desetljećima. Prisjećajući se djetinjstva u Istri, Bastianich je istaknula kako su upravo mirisi i okusi života na selu oblikovali njezin odnos prema hrani.

“Moje djetinjstvo bilo je ispunjeno mirisima i okusima života na selu, a upravo su me ta sjećanja kasnije odvela prema kuhanju,” rekla je Lidia, dodajući kako nas hrana uvijek vraća onom najosnovnijem – okupljanju, razgovoru i zajedništvu. Nakon razgovora publika ju je nagradila dugim pljeskom, a mnogi su joj prilazili kako bi se fotografirali i rekli da godinama prate njene emisije i recepte, stvarajući toplu i gotovo obiteljsku atmosferu u dvorani.

Veliku pozornost izazvao je i panel “Six – Seven”, powered by #boljionline, posvećen generaciji Z i digitalnoj prezasićenosti. O utjecaju algoritama,beskonačnog skrolanja i digitalnih trendova razgovarali su Jakov Jozinović, predstavnik generacije Z, Iva Ančić iz A1 Hrvatske, dr. med. Hrvoje Handl, specijalist psihijatar i subspecijalist psihoterapije, te Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu, uz moderatoricu Nevenu Rendeli Vejzović.

Sudionici su otvorili pitanje granice između zabave, ovisnosti i digitalnog zamora, ali i kako razumjeti navike generacije koja odrasta uz algoritme.“Kada dječji problemi postanu naši problemi, tada znamo da smo već zakasnili”, istaknula je Iva Ančić iz A1 Hrvatske, dok je na psihološke posljedice digitalnog okruženja upozorio dr. Handl

“Internet sve češće postaje svojevrsni treći roditelj, jer algoritmi snažno utječu na emocije, ponašanje i način na koji mladi doživljavaju svijet.”

Panel je zaključen u opuštenom tonu kada je Jakov Jozinović spontano zapjevao refren svog hita “Ja volim”, a cijela mu se dvorana ubrzo pridružila u pjesmi. U šali je poručio kako je “ovo bilo bolje od svake arene”, što je publika nagradila velikim pljeskom.

Jedan od najzabavnijih, ali i najedukativnijih panela bio je “Znoj, suze i hormoni – Menopauza bez panike i tabua”, powered by Croatia Poliklinika. U razgovoru koji je vodio Mario Lipovšek Battifiaca, dr. med. Davorka Herman Mahečič, glumica Daria Lorenzi Flatz i dr. med. Milena Gašparović Krpina pokazale su koliko je važno otvoreno i stručno govoriti o temama koje su godinama bile gurnute na marginu. Objasnile su što se uistinu događa s tijelom tijekom perimenopauze i menopauze, a dvoranu je posebno zabavio trenutak kada je moderator Mario Lipovšek Battifiaca odjenuo MenoVest™ koji simulira menopauzalne simptome, uključujući valunge. Smijeh se prolomio dvoranom, a Mario je priznao da tek sada barem djelomično razumije ono što žene prolaze.

“Mislim da bi svaki muškarac barem jedan dan trebao nositi ovo na sebi kako bi shvatio kroz što žene prolaze,” rekao je Battifiaca, dok je publika pljeskom podržala njegov komentar.

Tema svjesnog i stabilnog liderstva bila je u fokusu panela S(p)retno vođenje (i sebe i drugih) na kojem su sudjelovali Maja Crnjak (Erste banka Hrvatska), Tina Turk Lupieri (Maistra Hospitality Group), Blaž Ferenc (A1 Hrvatska i A1 Slovenija) i Gea Kariž (Mastercard Hrvatska) uz moderatoricu Ivu Biondić iz Management Centre Europe. Panelisti su govorili o izazovima vođenja timova u okruženju koje zahtijeva brze odluke, stalnu prilagodbu i istovremenu brigu o ljudima. “U malom timu, kad vam nedostaje jedna osoba, kao da vam nedostaje jedna ruka. Zato je ključno znati razlikovati što je zaista hitno i bitno”, istaknula je Gea Kariž.

Važnu edukativnu dimenziju festivala donijela je radionica Powered by Libresse: Menstruacija – normalna stvar, na kojoj su Petra Kejla, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije, i Iva Stefanovski Horvatić, predstavnica Libresse brenda, razgovarale s osnovnoškolcima o prvoj menstruaciji. Na jednostavan i pristupačan način objasnile su djevojčicama i dječacima promjene koje dolaze s odrastanjem, naglašavajući važnost otvorenog razgovora i razumijevanja.

U subotu posjetitelje očekuju nove snažne teme – od razgovora o seksu iz muške perspektive i utjecaju umjetne inteligencije na poslovne odluke do panela koji otvaraju pitanja ovisnosti, srama, femicida i odgovornosti medija.

Women’s Weekend i ove godine potvrđuje svoju ulogu prostora u kojem se susreću ideje, iskustva i ljudi spremni otvoreno razgovarati o temama koje oblikuju društvo. Jer upravo u tim razgovorima često nastaju promjene koje traju i izvan festivalske pozornice.

