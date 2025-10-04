Naši Portali
brzo djelovanje ključno

Jeftini, a učinkoviti: Uzmite ove dvije stvari čim osjetite simptome gripe ili prehlade

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
04.10.2025.
u 15:30

Liječnica opće prakse metodu je opisala kao izuzetno jednostavnu te da je to najbolja investicija vašeg vremena

Kada osjetimo prve simptome gripe, tada postoje konkretni koraci koje možemo poduzeti da bismo spriječili da bolest postane ozbiljna. Pravovremene mjere, poput uzimanja vitamina, dovoljno odmora i pravilne hidratacije, mogu ublažiti simptome, skratiti trajanje bolesti i smanjiti rizik od komplikacija. Svjesno reagiranje na rane znakove gripe ključno je za očuvanje zdravlja i brži oporavak. Liječnica opće prakse Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) podijelila je jednostavno i pristupačno rješenje za borbu protiv prehlade i gripe.

Doktorica Shireen, koja često objavljuje videozapise na TikToku, otkrila je svoj osobni pristup te je rekla da "stvarno djeluje". U svom videu opisala je metodu kao "izuzetno jednostavnu" te je obećala da može skratiti trajanje i težinu bilo koje prehlade koju imate ove zime, piše Daily Express. Pozvala je pratitelje da je isprobaju jer je to "najbolja investicija vašeg vremena" i naglasila da je kod najranijih simptoma bolesti, poput grebanja u grlu ili curenja iz nosa, brzo djelovanje ključno. "Čim primijetite svrbež grla, curenje iz nosa, svrbež i peckanje očiju, odnosno bilo što što bi moglo sugerirati da vam dolazi kašalj ili prehlada, ono što želim da učinite jest da uzmete dvije stvari, a to su vitamin C i cink", savjetovala je.

Dodaci vitamina C nisu skupi, a za one koji imaju problema s gutanjem tableta, dr. Shireen je savjetovala da mogu nabaviti tablete koje se rastapaju u vodi. "Ne možete spriječiti kašalj ili prehladu, ali istraživanja pokazuju da uzimanje cinka i vitamina C smanjuje trajanje i težinu bolesti. Osobno to radim posljednjih nekoliko godina i mogu vam reći da stvarno djeluje", rekla je liječnica. Međutim, pojedinci bi trebali potražiti liječnički savjet prije početka uzimanja dodataka prehrani da bi se osiguralo da su prikladni za upotrebu.

Stručnjaci iz NHS-a također su naglasili važnost vitamina C koji pomaže u zaštiti stanica i održavanju njihovog zdravlja, pomaže u zacjeljivanju rana te kožu, krvne žile, kosti i hrskavicu održava zdravima. Ovaj vitamin se nalazi u raznom voću i povrću poput agruma, brokula, jagoda, crnog ribiza, prokulica, paprika i krumpira.

Odrasli u dobi između 19 i 64 godine trebaju dnevni unos od 40 miligrama vitamina C. "Trebali biste moći dobiti sav vitamin C koji vam je potreban iz svoje svakodnevne prehrane. Vitamin C se ne može pohraniti u tijelu, pa vam je potreban u prehrani svaki dan", upozorili su iz NHS-a.

@doctorshireen #fyp #fyppppppppppppppppppppppp #generalpractice #gp #doctor #medicine #endometriosis ♬ original sound - Doctor Shireen

S druge strane, cink pomaže u stvaranju novih stanica i enzima, zacjeljivanju rana, preradi ugljikohidrata, masti i proteina u hrani. Cink možete pronaći u mliječnim proizvodima, poput sira, mesu, proizvodima od žitarica, poput pšeničnih klica, školjkama i kruhu. Muškarcima u dobi od 19 do 64 godine potrebno je oko 9,5 miligrama cinka dnevno, dok ženama treba 7 miligrama. I sav cink biste trebali moći dobiti iz svoje svakodnevne prehrane. Međutim, ako uzimate dodatke prehrani, iz NHS-a su savjetovali da ne uzimajte više od 25 miligrama dodataka cinka dnevno, osim ako vam to ne savjetuje liječnik.

Ključne riječi
cink zdravlje vitamin c vitamini gripa prehlada

