Ako želite poboljšati svoje zdravlje svaki tjedan jedite ovih 5 vrsta voća, savjetuju doktori
Novo istraživanje iznenadilo je zdravstvene stručnjake – mango, iako često proglašavan “previše slatkim”, može imati koristi za osobe u riziku od dijabetesa. Ljudi koji su ga svakodnevno jeli imali su bolju kontrolu šećera u krvi i manje tjelesne masti od onih koji su posezali za “zdravijim” grickalicama, prenosi Daily Mail.
Ali, kako kažu nutricionisti, nije važna samo količina šećera, nego i način na koji je “pakiran” u cjelovitim namirnicama. Iako se često promovira egzotična i skupa “superhrana”, obične vrste voća iz supermarketa – poput jabuka, borovnica ili krušaka – nude jednak, a ponekad i veći zdravstveni učinak. Nažalost, i dalje ih ne jedemo dovoljno. Nutricionist Rob Hobson ističe pet vrsta voća koje su dostupne, povoljne i dokazano pomažu u regulaciji šećera, zaštiti srca i usporavanju starenja:
Jabuke: Mala, ali moćna voćka. Bogata flavonoidima i vlaknima (pektinom) koja usporavaju otpuštanje šećera u krv i poboljšavaju osjetljivost na inzulin. Studije pokazuju da redovita konzumacija smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 i “lošeg” kolesterola. Najbolje ih jesti sirove i s korom.
Borovnice: Prave “bombe” antocijanina – antioksidansa koji opuštaju krvne žile i poboljšavaju regulaciju šećera. Kod ljudi u riziku od dijabetesa dokazano povećavaju osjetljivost na inzulin. Jedite ih cijele, svježe ili smrznute.
Kruške: Slične jabukama – bogate vlaknima, zasitne i blage za probavni sustav. Ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi, a jedenje s korom donosi najviše koristi. Odlične uz jogurt, orašaste plodove ili u salatama.
Maline: Voće s jednim od najvećih udjela vlakana, a malo šećera. Pomažu tijelu da učinkovitije reagira na inzulin i usporavaju otpuštanje glukoze. Svježe ili smrznute maline čuvaju sve hranjive tvari, idealne u zobenoj kaši ili jogurtu.
Ne trebate skupu “superhranu” da biste se zaštitili od bolesti i održali energiju stabilnom. Ponekad je dovoljno posegnuti za voćem koje vam je pred nosom – jabukama ili šakom smrznutih borovnica. Prava snaga krije se u jednostavnosti i redovitosti.