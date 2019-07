Izmet, magla ili bura u staklenci, sve su to suveniri koji turisti kupuju u Hrvatskoj

Turisti na Dugom Otoku kupuju suvenir imena "Lucky Donkey Shit", odnosno magareće g*vno. Ovaj neobičan suvenir prodaje se po cijeni od 40 kuna, a ljudima je samo bitno da donosi sreću. Hrvatska ima još nekoliko sličnih suvenira koji su izazvali burne reakcije, a evo o čemu se radi.

Zimska orkanska bura u staklenci

Paška bura tako se prodaje u staklenkama koje puni Rosana Fabijanić, vlasnica brenda Borsha Idea i prodaje ih kao unikatni suvenir ovog otoka, a turisti ga, naravno, kupuju. Na staklenci piše kako poboljšava disanje, čisti kožu, a piše i iz koje godine je "berba".

Karlovačka magla

Magla iz Karlovca prodaje se u teglama od 450 grama i košta 20 kuna, a autorica je Morana Rozman, vlasnica Paviljona Katzler.

Prezervativi

U 2016. godini u suvenirnicama na Zadarskom području pojavili su se prezervativi šaljivim nazivima kao što su "Been there, done that" ili "Sex 90 %, love 1%, relax 9%, Croatia 100%"(Seks 90%, ljubav 1%, opuštanje 9%, Hrvatska 100%). Cijela linija zvala se "Sakupljač kondoma", a pokretač te ideje je Vedran Skračić.

Otvarač za boce

Suvenir koji se prodavao u Dubrovniku zapravo je nabavljen u Kini, a radilo se o otvaraču za boce koji je izazvao burne reakcije. Naime, s jedne strane je bila vizura grada Dubrovnika i natpis Dubrovnik, Croatia, dok je s druge strane pisalo Republika Srpska na ćirilici.

Paprenjaci sa slikama

Iako ne toliko neobično, trebalo bi spomenuti jestive paprenjake oslikane djelima Vlahe Bukovca i Ivana Rabuzina i drugih slikara koje izrađuje Ana Šerić, a brend se zove Bite Art.

