Izgubio je 60 kilograma, a sada mu se javila i djevojka koja ga je najviše povrijedila kada je bio deblji

Anthony Bayer (26) iz Australije je kao tinejdžer imao 157 kilograma i nosio hlače broj 42. Uvijek su mu se u školi svi rugali, a onda je odlučio nešto napraviti po tom pitanju. Sada ima 60 kilograma manje i na spoj ga zovu i cure koje su mu se nekada rugale.

Nakon što ga je doktor upozorio da bi trebao smršavjeti zbog zdravlja, jer bi mogao dobiti dijabetes tipa II, Anthony je promijenio prehranu i počeo vježbati. Sveukupno je skinuo 60 kilograma i smanjio svoj konfekcijski broj za šest veličina. Kao posljedica drastične promjene izgleda, Anthonyju su se počele javljati djevojke, a tako mu se javila i djevojka koja mu se u školi najviše rugala zbog kilaže, piše Metro.

"Stvarno mi se sviđala ta cura dok sam bio u školi. Bila je vrlo popularna i svi su dečki mislili da je najzgodnija cura u našem razredu. Odlučio sam je pozvati na školski ples. Pomislio sam 'zašto ne?'. Mislio sam da će me odbiti, ali umjesto toga je prihvatila. Kupio sam novo odijelo i lijepo se sredio. Otišao sam po nju doma i pozvonio na zvono. Otvorila je i rekla: 'Žao mi je, predebeo si da bi prošao kroz vrata' i zatvorila mi je vrata pred nosom."

Priznao je kako ga je to slomilo. Ipak je otišao sam na ples, ali tamo su mu se svi rugali jer su znali za cijelu situaciju. Nakon toga je pao u depresiju, a tek je 2014. napravio nešto i krenuo s mršavljenjem. Promjena izgleda je bitno utjecala i na njegov život.

"Prije bi mi se javljalo malo djevojaka na Tinderu, a sada mi se svako malo javi neka. Tako mi se prije godinu dana javila ista djevojka koja me je onako odbila za školski ples. Nekako je došla do mojeg broja i poslala mi je poruku u kojoj se ispričava što se tako ponašala i pitala me hoću li izaći s njom. Ne mogu vjerovati da mi se javila. Nisam joj ništa odgovorio. Opraštam, ali ne zaboravljam."

Nada se kako će svojim primjerom mršavljenja pomoći mnogim drugima koji pokušavaju skinuti višak kilograma pa na svojem Facebooku često dijeli fotografije koje pokazuju kako je izgledao prije i kako izgleda danas.

Mnogi ljudi u Hrvatskoj vode borbu s debljinom. Tako je debelo 20,3 7% odraslog stanovništva, od čega 20,14 % muškaraca i 20,60 % žena, a pretilo je 63 posto muškarca i 54 posto žena, kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Višak kilograma pogoduje i razvoju kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa II.

