Izbjegavanje stomatologa moglo bi utjecati na vašu erekciju, a ne samo na zube

Bolesti desni neugodan su problem koji pogađa vaše zube, a s više od jedne milijarde slučajeva u svijetu prilično je čest. Zapravo, pogađa većinu odraslih u nekom trenutku njihova života. No, iako može biti primamljivo držati bolest desni pod tepihom, ako se ne riješi, može izazvati probleme ne samo po vašem oralnom zdravlju, već i po vašem seksualnom zdravlju, piše Metro. Sama bolest desni uzrokovana je nakupljanjem plaka na zubima, a simptomi uključuju crvene, natečene i bolne desni, kao i krvarenje. Kao što objašnjava farmaceut, Abbas Kanani, to je također povezano s čitavim nizom drugih problema.

‘Nakupljanje iritira vaše desni i može dovesti do lošeg zadaha i okusa u ustima, skupljanja desni ili klimanja ili ispadanja zuba’, kaže on, ‘Loša oralna higijena može rezultirati problemima u ustima kao što su nakupljanje plaka, ranice u ustima, gingivitis, zadah iz usta i na kraju gubitak zuba, ali je također povezana s drugim kroničnim bolestima kao što su dijabetes i bolesti srca koje mogu izazvati probleme sa seksualnim zdravljem’. Ovo su specifični problemi seksualnog zdravlja za koje biste se mogli šokirati kada saznate da ih mogu potaknuti bolesti desni:

Bolest desni i erektilna disfunkcija: Ako se bolest desni ne liječi, postoji mogućnost da može dovesti do erektilne disfunkcije. Abbas objašnjava: ‘Bolest desni može dovesti do dubokih infekcija koje uzrokuju gubitak tkiva i kosti, što također može dovesti do kronične upale koja oštećuje vaše endotelne stanice. Ovo stvara obložne krvne žile, što uključuje i krvne žile u penisu’.

‘Kada su te stanice oštećene, to može rezultirati oslabljenim protokom krvi kroz tijelo, što dovodi do erektilne disfunkcije’, dodaje. Erektilna disfunkcija (ED) sve je češća, osobito kod starijih muškaraca, a predviđa se da će broj slučajeva porasti na 322 milijuna do 2025. godine. Nekoliko je studija otkrilo pozitivnu povezanost između erektilne disfunkcije i kronične bolesti desni, koja je također poznata kao parodontoza.

Jedna skupina nalaza pokazala je da 53% muških pacijenata koji su imali ED također imaju kronične bolesti desni, u usporedbi s 23% muškaraca s erektilnom disfunkcijom koji nisu pokazivali parodontne probleme. Iako rezultati ne znače da bolest desni uzrokuje ED, oni pokazuju da muškarci kojima je dijagnosticirana bolest desni češće imaju ED od muškaraca bez bolesti desni.

Abbas dodaje: ‘Parodontna bolest klasificira se kao neovisni čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti, a kardiovaskularne bolesti povećavaju rizik od ED-a – što podupire vezu da parodontna bolest može povećati rizik od erektilne disfunkcije’. Ako imate erektilnu disfunkciju, možete se posavjetovati sa svojim liječnikom opće prakse kako biste provjerili postoje li zdravstveni problemi i mogućnosti liječenja.

Bolest desni i oralni seks: Bolest desni može rezultirati širenjem štetnih bakterija u ustima koje se, kao što ste vjerojatno pogodili, mogu širiti poljupcem ili oralnim seksom. ‘Bakterije kao što su porphyromonas gingivalis i treponema denticolacan mogu se prenijeti na partnera, osobito ako imaju otvorene posjekotine ili ranice u ustima’, kaže Abbas, ‘Bakterije i toksini mogu ući u krvotok kroz upaljeno tkivo desni’.

Ljudi mogu nesvjesno povećati rizik da njihov partner razvije oralne zdravstvene probleme ili infekcije ljubeći ih ili putem oralnog seksa. To čak može pridonijeti razvoju sustavnih zdravstvenih problema ako bakterija uđe u krvotok.

Bolest desni i seksualna nelagoda: Problemi s desnima obično uzrokuju bol, nelagodu ili krvarenje u ustima, što može učiniti ljubljenje ili druge oblike fizičke intimnosti, poput oralnog seksa, neugodnima.

‘Ne biste trebali osjećati nelagodu prilikom ljubljenja ili oralnog seksa i zbog toga možete izbjegavati seksualni kontakt’, objašnjava Abbas, ‘Osjećaj nezadovoljstva svojim osmijehom ili dahom može dovesti do trajnih problema s intimnošću s partnerom. Gubitak zuba ili povlačenje desni mogu duboko utjecati na samopoštovanje i samopouzdanje osobe’.

Bolest desni može utjecati na fizički izgled i dnevne aktivnosti, potencijalno dovodeći do negativne samopoimanja i pada samopoštovanja, što Abbas kaže da može otežati uživanje u seksualnoj aktivnosti. U konačnici, rješavanje temeljnog uzroka pomoći će poboljšati vaše seksualno iskustvo i poboljšati vaše samopoštovanje tijekom vremena.

Kako izbjeći bolesti desni?

Nije potrebno spominjati da je redoviti odlazak stomatologu neophodan kako bi vaši zubi bili u dobrom stanju. Trebali biste ići stomatologu jednom godišnje, ali ako ste imali problema sa zubima, to bi trebalo biti češće.

Abbas kaže da će pranje zuba zubnom pastom s fluorom dva puta dnevno oko dvije minute pomoći u održavanju zdravih zuba i usta. Također razmislite o korištenju vodice za ispiranje usta nakon obroka, umjesto nakon pranja zuba (što može narušiti zubnu caklinu). Ne zaboravite koristiti konac ili interdentalnu četkicu svaki dan, a četkicu zamijenite barem svaka tri mjeseca.

