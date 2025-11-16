Znanstvenici otkrivaju: Muškarci s ovim osobinama mogu duže izdržati u krevetu

Muškarci koji su manje impulzivni imaju veću vjerojatnost da će dulje izdržati tijekom spolnog odnosa, pokazalo je novo istraživanje turskih znanstvenika. Osobine poput dobrog planiranja, strpljenja i smirenog pristupa situacijama povezane su s manjim rizikom od izrazito preuranjene ejakulacije. Nasuprot tome, muškarci koji češće djeluju impulzivno pokazuju manju izdržljivost u intimnim situacijama, piše Daily Mail.

U istraživanju je sudjelovalo 80 muškaraca u dobi od 18 do 45 godina, podijeljenih u četiri podskupine: muškarci bez seksualnih i psiholoških problema, oni koji su ejakulirali prije seksualnog odnosa, oni koji su doživjeli ejakulaciju unutar 15 sekundi nakon penetracije, oni unutar 15–30 sekundi i unutar 30–60 sekundi.

Muškarci s najkraćim vremenom do ejakulacije postigli su najviše rezultate na ljestvici impulzivnosti, osobito u kategorijama hitnosti i impulzivnog djelovanja. Također su pokazivali sklonost ponašanju koje traži senzacije te manju predanost ciljevima i zadacima. Znanstvenici su zaključili kako postoji moguća povezanost između niskog stupnja samokontrole i preuranjene ejakulacije. Muškarci koji imaju poteškoće s reguliranjem impulsa često reagiraju bez promišljanja i manje su sposobni odgoditi seksualno zadovoljstvo.

Stanja poput anksioznosti i depresije također su bila učestalija među muškarcima koji pate od ovog problema – u prosjeku, imali su šest puta više simptoma depresije i gotovo pet puta više simptoma anksioznosti u usporedbi s muškarcima bez seksualnih poteškoća.

Iako se poremećaji raspoloženja povezani s erektilnim disfunkcijama često tretiraju antidepresivima, istraživači ističu da terapije koje poboljšavaju samoregulaciju, poput kognitivno-bihevioralne terapije, mogu pomoći muškarcima da dulje izdrže tijekom odnosa. Preuranjena ejakulacija definira se kao orgazam koji nastupa ranije nego što je uobičajeno. Istraživanja pokazuju da prosječno vrijeme do orgazma iznosi oko pet i pol minuta, dok se kod otprilike trećine muškaraca to događa unutar tri minute.

Uz psihološke i emocionalne čimbenike, određene fizičke tehnike također mogu pomoći. Pokazalo se da Kegelove vježbe za muškarce, koje uključuju naizmjenično stezanje i opuštanje mišića dna zdjelice, mogu produljiti trajanje seksualnog odnosa i do dvije minute.