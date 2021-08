Istraživanje pokazalo: Ove navike tijekom spoja najviše smetaju ljudima i odbijaju ih od partnera

Osim razgovora za posao, spojevi su jedina situacija u kojoj ste detaljno ispitani i gdje pitanja ponekad mogu biti neugodna, pogotovo ako se prije nikada niste sreli. Spojevi na otmjenoj večeri mnogima stvaraju još veći pritisak, pa nije ni čudno da se ponekad mogu dogoditi greške koje smetaju njihovim partnerima.

Kako piše Metro, istraživanje na više od dvije tisuće osoba u Velikoj Britaniji otkrilo je koje stvari na spojevima mogu sasvim uništiti večer, a koje uljepšati.

Loši maniri za stolom bili su najgora navika koja je upropastila spoj, a čak 83 posto ispitanika smetalo je kad ljudi ližu nož, koriste prste za jelo te razgovaraju punim ustima. Osim toga, smetalo im je provjeravanje mobitela i držanje mobitela na stolu te uzimanje pauze za cigaretu, grizenje noktiju i ispuhivanje nosa za stolom.

Dobra vijest je da postoje jednostavni načini da uljepšate spoj. Spomenuta studija pokazala je da 85 posto ispitanika samo želi da njihov partner pokaže interes za njih, a postavljanje pitanja najbolji je način za to. Dobar kontakt očima također je veoma važan, kao i ljubaznost prema osoblju restorana.

Za ljude u dobi od 18 do 24 godine, pristojnost je glavna stvar koju traže, što ukazuje na to da su standardi za sastanke potencijalno niski, ako je to sve što mladi žele.

Više od polovice kaže da prvi spoj ima veliku moć odrediti ton za spojeve koji slijede, a posebno vjeruju da su spojevi na otmjenim večerama ključni u dugotrajnoj vezi.

Najgore navike na spoju:

Loši maniri - lizanje noža, korištenje prstiju za jelo, razgovor s punim ustima

Mobitel na stolu ili provjeravanje mobitela tijekom stola

Grizenje noktiju, ispuhivanje nosa za stolom, pauze za pušenje

Cijelo vrijeme pričanje o sebi

Kašnjenje

Dobre navike na spoju:

Pokazivanje interesa i postavljanje pitanja

Dobro ponašanje i dobre prehrambene navike

Dobar kontakt očima

Ljubaznost i pristojnost prema osoblju

Davanje komplimenata

