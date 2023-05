Istraživanje otkrilo: Uobičajeni odjevni predmet koji nosite u krevet mogao bi biti opasan za vas

Jedno zabrinjavajuće istraživanje pokazalo je da bi jedan uobičajeni odjevni predmet koji mnogi nose u krevet, zapravo mogao biti pun bakterija. Naime, kao dio svoje studije, MattressNextDay je uzimao briseve čarapa različitih ljudi koje su nosili cijeli dan - od 7 ujutro do 23 sata. Svaki je sudionik nosio iste čarape dok je sudjelovao u svojoj svakodnevnoj rutini, od nošenja cipela do vježbanja. Nakon analize briseva, istraživači su otkrili da polovica čarapa sadrži istu bakteriju koja se može naći na žoharima i njihovom fekalnom izmetu, poznatu kao Pseudomonas aeruginosa, piše Daily Star.

Analiza bakterijskog testa je dodala: “Ovaj bakterijski patogen uzrokuje uglavnom oportunističke infekcije kod osoba oslabljenog imuniteta. Tipično inficira dišne ​​putove i mokraćni trakt te uzrokuje infekciju pluća. Lako se može proširiti na alate koji su kontaminirani i nisu pravilno očišćeni.” Istraživači su također uzeli briseve otirača i daljinskog upravljača televizora kako bi usporedili bakterije pronađene na tim žarištima.

Rezultati testa potvrdili su da je Pseudomonas aeruginosa na čarapama i otiraču jednaka, što sugerira da su jednako prljavi. Prethodne studije su tvrdile da je daljinski upravljač prljaviji od WC daske, ali rezultati briseva pokazuju da bi vaše čarape mogle biti još gore jer je bakterija otkrivena samo na čarapama i otiraču, a ne na daljinskom upravljaču.

Štoviše, na jednom od parova čarapa pronađene su veće razine fekalnih streptokoka. Istraživači su također proveli anketu na Redditu od 1017 ljudi i otkrili da samo 30 posto ljudi mijenja čarape prije nego što legnu u krevet, što implicira da većina ljudi širi bakterije na područje na kojem provedu trećinu svog života.

Iako postoje mnoge prednosti nošenja čarapa u krevetu, zdravstveni stručnjaci pozivaju ljude da obuju nove čarape prije nego što zaspu. Također se preporučuje da sve čarape i donje rublje operete na 60 stupnjeva kako biste ubili sve bakterije i viruse jer bi se inače mogli proširiti.

Koje su uopće prednosti nošenja čarapa u krevet? Obuvanje para svježih čarapa dok tonete u san može vam koristiti na više načina. Primjerice manja je vjerojatnost da ćete dobiti navale vrućine ili noćno znojenje. Vaš cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji proces koji regulira ciklus spavanja i budnosti, također utječe na vašu tjelesnu temperaturu koja pada tijekom noći. Prema Medical News Today, nošenje čarapa u krevetu povećava protok krvi do stopala i gubitak topline kroz kožu, što snižava tjelesnu temperaturu, što pomaže osobi da brže zaspi. Također je manje vjerojatno da ćete se probuditi usred noći. Studija je pokazala da je za one koji nose čarape u krevet, broj buđenja tijekom noći bio 7,5 puta manji od grupe koja je spavala bez čarapa.

Osim toga, spavat ćete i oko 32 minute duže. Ista studija također je otkrila da su oni koji su u krevetu nosili čarape spavali u prosjeku 32 minute duže. To je zato što nošenje čarapa i zagrijavanje stopala sprječava izlazak hladnog zraka i regulira središnju temperaturu tijela. Zanimljivo je i da je veća vjerojatnost da ćete doživjeti orgazam dok nosite čarape To je zato što čarape mogu prouzročiti širenje krvnih žila u vašim stopalima i poboljšati protok krvi, stoga olakšavajući klimaks. Studija Sveučilišta u Groningenu također je to potvrdila, nakon što je otkrila da je 80 posto ljudi moglo doživjeti orgazam dok su nosili čarape, u usporedbi sa samo 50 posto koji su mogli nositi čarape.

Spavate li u čarapama? Stručnjak tvrdi da biste trebali!