Istraživanje otkrilo: Masturbacija prije spavanja pomaže zaspati jer smanjuje razinu stresa

Topli tuš ili kupka, lagana večera ili neki omiljeni napitak, glazba, serija, čitanje knjige... Svatko ima neki svoj način opuštanja u večernjem terminu kako bi se umirili nakon napornog radnog dana punog obaveza. No, stručnjaci preporučuju da u večernju rutinu uvedete i još nešto što će vam omogućiti da lakše zaspite - masturbaciju.



Novo istraživanje koje je proveo brend seks igračaka Femme Funn otkrilo je da je čak 95 posto ljudi reklo da se bolje naspavaju kada navečer dožive orgazam. Ako nemate partnera koji će vas zadovoljiti, trebate se snaći, a najbolja opcija je da to odradite samostalno.



"Glavni razlog zašto masturbacija može uspavati su kemikalije koje se otpuštaju u tijelu kada doživimo orgazam", rekli su stručnjaci. "Smanjuje se razina stresa, a hormoni i kemikalije koje se otpuštaju produljuju i učvršćuju san."



Dodali su i da najveću zaslugu za to ima prolaktin, hormon koji pruža onaj osjećaj umora i pospanosti odmah nakon seksa ili masturbacije. Tu je naravno i endorfin koji opušta tijelo i pruža osjećaj sreće, prenosi Metro.

Najstariji par na svijetu Ona ima 104, on 110 godina, a prije 80 godina njihove obitelji nisu podržale vjenčanje!

Iz tvrtke Femme Fun otkrili su i kako doživjeti što bolji vrhunac samostalnim zadovoljavanjem.



Maknite sve što vas ometa

Za doživljavanje orgazma morate biti opušteni, a čak i najmanja ometanja mogu vas spriječiti da uživate. Opustite um, koncentrirajte se na disanje i zadovoljstvo.



Odaberite ugodno mjesto

Najlogičnije je da ćete prije spavanja masturbirati u krevetu, ali postoje još neka dobra mjesta. Jedno od njih je kupaonica, odnosno kada. Pustite toplu vodu, udobno se smjestite i uživajte istovremeno u zadovoljavanju i kupanju.



Koristite igračke

Dobra stvar igračaka je da one odrađuju većinu posla umjesto vas, pa se nećete naći u nekom neugodnom položaju ili se umoriti. Uz to, orgazam će zasigurno biti intenzivniji.

Ispovijest hrvatskih swingera: 'Seksamo se pred kamerama, ispunjavamo želje i ne skrivamo se od djece'