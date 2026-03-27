U gradu koji je obranio Stari kontinent apartman je imao i Napoleon

Devedesetih je bila popularna TV serija "Život na sjeveru", a u Hrvatskoj Kostajnici već se stoljećima odvija – život na granici Europe. Bez obzira na to tko je u kojem razdoblju vladao, ondje su na samoj granici Istoka i Zapada.

– Napoleon je u Kostajnici imao vlastiti apartman, da ima gdje prespavati kad prolazi kroz naš grad. Prolazio je kroz naše krajeve kao osvajač, a u Kostajnicu je dovodio obrtnike iz cijele Europe. Primjer je apotekar Van der Werth, čijeg praunuka Fabijana itekako dobro znamo! Bili smo na ruti pamučnog puta, od Istanbula do Trsta, poveznica Zapadne Europe s istokom – govore domaći, tu na granici Europe.

U centru grada nalazi se i izvor Tekija, s natpisom na staroslavenskom, koji u prijevodu glasi: "Pij, brate, iz božje milosti dat ti je napitak".

Dolazili i iz Teherana

– Tko god se napije vode s izvora Tekije, legenda kaže da se taj brzo i vraća u Kostajnicu. I danas turisti s guštom piju s izvora, a mogu li to na Manduševcu na Jelačić placu – smiju se domaći.

Daniel Pavlić, dizajner, ekološki aktivist, spisatelj, filmaš i fotograf, nastavlja priču:

– Pradjed Antun bio je gradonačelnik prije stotinu godina pa nakon rata opet. Moji su korijeni tu, volim ovaj grad. Itekako imamo adute, neotkriven je avanturistički turizam, svega smo 90 kilometara udaljeni od metropole, a turist tu može ostaviti automobil, prijeći na prazan otok, pa se s djecom kupati u plićaku rijeke Une. Ljeti i ne trebamo odlaziti na more, tu uživamo, a nema ni gužve – govori Pavlić, vrsni autor niza dokumentaraca.

– Kolege filmaši sa svih strana svijeta dolazili su u Kostajnicu na moj Ekološki filmski festival. Čak iz Seula, San Diega, Tel Aviva, Herninga, Harkiva, Talina, Porta pa i iz Teherana! Svidjelo im se što je grad malen, zimi nas je svega 700, svatko svakog zna, i svi su vrlo druželjubivi. Kupali smo se na rijeci, uživali u roštilju i gledali fenomenalne filmove. Usto, jednom sam na Sarajevo film festivalu popio kavu s Onurom, odnosno Halitom Ergençem, glavnim glumcem sapunica "Tisuću i jedna noć" i "Sulejman Veličanstveni", pa sam i njemu pričao o našoj Kostajnici. Rekao sam mu da bi mama Razija i njezine frendice bile presretne da mogu s njim popiti kavu (smijeh) – govori Pavlić.

Domaći su se tu na Uni, kao i oni na Neretvi, utrkivali i – čamcima.

– Unska šiklja zove se naš čamac, a prema propozicijama utrke koristila su se svega dva vesla i čaklja, odnosno dugi štap kojim se odguruje u plitkoj Uni. Kao gondole u Veneciji – govore u gradu na rijeci, koji je poznat po – kestenijadi.

– Kesten, kostanj, Kostajnica... to je ime našeg grada – pričaju.

Iznad grada spomenik Gordanu Ledereru, snimatelju HRT–a stradalom od snajperskog metka, koji je prošao ravno kroz objektiv.

Hrvatska Kostajnica Kupanje i utrka čamcima na Unskoj rivijeri

– Mjesto je puno potencijala, pogotovo ljeti, a i zimi se i sanjkamo gore na brdu Djed – kažu u gradu koji ima stanovnika kao jedan neboder u ulici Braće Domany na Srednjacima, a njegovi kvartovi su Majdanci, Novljani i Mađari. Tu su hotel Central, nekoliko apartmana i kamp "Above&Beyond", gdje turisti uživaju u slikovitoj dolini rijeke Une uz škrlet, domaću vinsku sortu.

Utvrde su glavni forte

– Biser smo Hrvatske, i oni koji dođu u turistički posjet u ovaj kraj, to i osjete – govore vlasnici kampa Brane i Saša pa dodaju:

– Una je ljekovita rijeka, puna je joda, pa ako se tko i poreže, na kupanju se rana dezinficira. Imamo nekoliko plaža, riječne ade, tu se roštilja, kampira, pa i spava! Imamo čak i Unsku rivijeru, tamo od Hrvatske Dubice sve do Kostajnica.

Glavni forte kraja su utvrde. Utvrdu Gvozdansko zovu i hrvatskim Alamom, u Zrinu je rođen i kršten Nikola Šubić Zrinski, Stari grad Zrinski je u Kostajnici, Svinica u selu Pedalj...

– Sve su to utvrde koje su spasile Europu, pa time i našu zemlju od Turaka. Imamo bogatu povijest, a kad dolazite u naš kraj, obavezno ponesite kupaće! Mrle iz Leta 3 rekao nam je da se nikad nije nigdje bolje osjećao!

Ocjene Urednost i izgled mjesta 9 Gostoljubivost i susretljivost 10 Kvaliteta i raznolikost smještaja 8 Događanja 8 Rekreativni sadržaji 10 Gastro ponuda 8 Kulturni sadržaji 8 Održivost 8 Autohtonost 10 Opći dojam 9 88