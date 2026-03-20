ZDRAVI ZUBI ZA SVAKO DIJETE

Oral-B i dm doniraju električne zubne četkice Udruzi za sindrom Down

Oral-B i dm
Foto: Ustupljena fotografija
1/2
VL
Autor
Promo
20.03.2026.
u 13:09

Električne četkice osobito pomažu djeci s motoričkim i senzornim poteškoćama

Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja (20. ožujka) i Svjetskog dana osoba s Downovim sindromom (21. ožujka), Oral‑B je u suradnji s dm-drogerie markt Hrvatska donirao 60 električnih zubnih četkica Udruzi za sindrom Down – Zagreb. Donacija je namijenjena djeci i obiteljima kojima je pravilna i redovita oralna higijena posebno važna.

Donacija je dio dugogodišnje predanosti brenda Oral‑B promicanju inkluzivnosti i dostupnosti kvalitetne dentalne skrbi. U skladu s time razvijena je i globalna inicijativa Disability Champions – The Oral‑B – iADH Disability Champion Award Programme, čiji je cilj educirati i osnažiti stručnjake za oralno zdravlje kako bi na što bolji način mogli uključiti osobe s invaliditetom i posebnim potrebama u svoju svakodnevnu praksu.

Središnja poruka ove inicijative je: Zdravi zubi za svako dijete.

Zašto je ova donacija važna?

Djeca s Downovim sindromom često se suočavaju sa specifičnim oralnim izazovima – od slabijeg tonusa mišića i posebnosti u razvoju čeljusti do povećane sklonosti upalama zubnog mesa. Zbog toga je pravilna i redovita oralna higijena ključna za očuvanje njihova zdravlja i prevenciju komplikacija. Električne zubne četkice mogu značajno olakšati svakodnevnu higijenu, osobito djeci s motoričkim ili senzornim poteškoćama.

Dr. sc. Larisa Musić, dr. med. dent., spec. parodontologije, istaknula je važnost odabira odgovarajućih alata za oralnu higijenu:

Djeca nemaju potpuno razvijenu finu motoriku, pa im pravilno korištenje klasične četkice često predstavlja izazov. Električne četkice, osobito one s oscilirajuće‑rotacijskom tehnologijom i malom okruglom glavom, pomažu „odraditi posao“ kvalitetnije. Istraživanja pokazuju da uklanjaju 1,5 puta više plaka već pri prvom korištenju, a djeca koja ih koriste imaju šest puta veću vjerojatnost da će imati manje plaka, pet puta zdravije zubno meso te oko 40 % manji rizik od karijesa u usporedbi s djecom koja koriste klasične četkice. To ih čini iznimno korisnima, osobito za djecu koja razvijaju motoriku ili trebaju dodatnu podršku u svakodnevnim aktivnostima.“

Oral-B i dm
Štićenici Udruge za sindrom Down – Zagreb
Foto: Ustupljena fotografija

Podrška Down zajednici koja traje više od 25 godina

Udruga za sindrom Down – Zagreb već više od četvrt stoljeća pruža kontinuiranu stručnu podršku djeci s Downovim sindromom i njihovim obiteljima – od rane intervencije i terapijskih programa do edukativnih aktivnosti koje potiču samostalnost i kvalitetu života.

Predsjednica Udruge za sindrom Down, Natalija Belošević, zahvalila je na donaciji:

Oralno zdravlje iznimno je važno kod djece s Downovim sindromom, a ova je donacija od velike pomoći našim korisnicima. Električne četkice mogu znatno olakšati svakodnevnu higijenu, osobito djeci s motoričkim ili senzornim izazovima, te izravno doprinose kvaliteti života naših obitelji. Zahvaljujemo tvrtki Procter & Gamble i dm‑drogerie markt na prepoznavanju potreba naše djece i vrijednoj podršci. Ovakve geste potvrđuju koliko zajedništvo i suradnja mogu učiniti razliku.“

Oral‑B nastavlja ulagati u inkluzivnost

Kroz platformu Disability Champions, Oral‑B nastavlja raditi na tome da dentalna skrb bude dostupna svima, a posebno ranjivijim skupinama. Donacija Udruzi za sindrom Down – Zagreb predstavlja nastavak predanosti brenda stvaranju uvjeta u kojima je, bez iznimke, oralno zdravlje pravo svakog djeteta.

Ključne riječi
dm Oral‑B

