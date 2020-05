Skandal u salonu namještaja: Žena masturbirala i sve snimila mobitelom, iz uprave zgroženi

Dok su drugi kupci bezbrižno prolazili po trgovini razgledavajući namještaj, ona je sjedila na komadu namještaja i dodirivala se, prenosi New York Post.



Video traje dvije minute, a prikazuje nepoznatu ženu odjevenu samo u bijelu košulju kako prolazi kroz trgovinu i samozadovoljava se. U jednom trenutku legne na krevet, raširi noge i počne se skidati. Nakon što se snimka proširila društvenim mrežama u Kini, obrisana je, ali nije promaknula upravi IKEA-e koja je izjavila da je ovakvo ponašanje apsolutno ne primjereno i da su sve prijavili policiji.

Pogledajte video:

Izjavili su, također, da će postrožiti mjere sigurnosti i čišćenja trgovina te upozorili kupce da se ponašaju civilizirano kada dođu kupovati kod njih.



Za ovakvo ponašanje u Kini se može dobiti do 10 dana pritvora, a oni koji naprave snimku i objave je na internetu i do 15 dana. Uz to mogu platiti kaznu od 3000 kuna.



S obzirom na to da na snimci nitko od prolaznika ne nosi zaštitnu masku pretpostavlja se da je snimka nastala prije karantene, negdje krajem siječnja.



Mnogi ljudi komentirali su video i rekli kako ne mogu razumjeti da bi netko radio takve stvari u javnosti, pred tolikim brojem prolaznika.