Delicija koje se ne odričemo: Teleća koljenica ispod peke i salata od cikle s mozzarellom

Neka jela se ne pripremaju samo zbog okusa, već i zbog doživljaja koji stvaraju. Teleća koljenica ispod peke jedno je od njih, spoj sporog pečenja, jednostavnih sastojaka i bogatih aroma koje se razvijaju pod poklopcem. Dok se meso polako omekšava i upija sokove povrća, krumpiri dobivaju onu prepoznatljivu zlatnu koricu koju je teško nadmašiti. Kao kontrast toj toploj, rustikalnoj priči dolazi salata od cikle s mozzarellom, svježa, lagano kiselkasta i vizualno atraktivna. Zajedno čine uravnotežen obrok koji jednako dobro funkcionira za blagdanski stol, ali i za opušteno druženje uz dobru hranu.

Sastojci:

1,8-2 kg teleće koljenice

2 kg mladog krumpira

3 mrkve

2 glavice crvenog luka

3 češnjaka

300 g svinjske masti

Za salatu:

4 srednje cikle

4 žlice maslinova ulja

4 žlice balzamičnog octa

200 g malih kuglice mozzarelle

100 g rikule

prstohvat naribane limunove korice, sol, po ukusu, papar, po ukusu

Priprema:

Teleću koljenicu operite i posolite. Dodajte u posudu za pečenje crveni luk izrezan na četvrtine, svinjsku mast i po potrebi vode. Pecite u peki na 200 °C jedan sat uz povremeno okretanje. Mladi krumpir dobro operite, prepolovite, mrkvu narežite na veće komade, dodajte češnjak, posolite i nakon sat vremena dodajte u peku. Pecite još sat vremena dok meso ne bude mekano, a krumpiri pečeni. Želite li dodatno obogatiti stol, napravite salatu od cikle. Cikle operite, temeljito očistite i osušite papirnatim ručnikom. Svaku zasebno zamotajte u aluminijsku foliju, a prije nego što je čvrsto zatvorite, prelijte je žlicom maslinovog ulja, žlicom balzamičnog octa te začinite solju i paprom. Pecite na limu u pećnici zagrijanoj na 190 °C otprilike 40 minuta. Ohladite ciklu, ogulite je i narežite na kockice. Dodajte mini mozzarellu i začinite po ukusu. Pospite rikulom i naribanom limunovom koricom.