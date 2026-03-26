Spasite uvenule biljke: Trik za savršeno prirodno gnojivo za koje vam treba samo dva sastojka

Jednostavan kućni trik koji uključuje kore od banane sve je popularniji među ljubiteljima biljaka. Riječ je o takozvanoj vodi od banane, prirodnom pripravku za koji mnogi tvrde da se može poboljšati rast biljaka i učiniti ih zdravijima. Najčešće se koristi u proljeće, kada biljke ulaze u fazu intenzivnijeg rasta i trebaju više hranjivih tvari. Priprema je vrlo jednostavna, a od sastojaka vam je potrebna samo voda i kora banane. Dovoljno je koru banane staviti u posudu s vodom i ostaviti da odstoji nekoliko sati ili preko noći.

Pripravak stavite u staklenku s poklopcem kako ne bi privukli vinske mušice. Banane sadrže nutrijente poput kalija , koji je važan za rast i razvoj biljaka. Brojni vrtlari koji su isprobali ovu metodu tvrde da su primijetili značajnu razliku u kvaliteti i rastu njihovih biljaka. Biljke navodno imaju jače i zelenije listove, a rast može biti brži i ravnomjerniji. Sophie Harris, ljubiteljica kućnih biljaka i novinarka, za express.co.uk podijelila je svoje iskustvo s ovom metodom. Harris ističe da su joj biljke nakon korištenja ove vode izgledale “življe” i otpornije te da nikad nema problema s uvenulim ili ne procvalim cvijećem.