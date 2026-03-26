Jednostavno i učinkovito

Spasite uvenule biljke: Trik za savršeno prirodno gnojivo za koje vam treba samo dva sastojka

Voda s korama banane
Stephany Domitrović
26.03.2026.
u 16:30

Voda od banana sve je popularniji kućni trik za njegu biljaka, no stručnjaci upozoravaju da, osim mogućih koristi, može privući i štetnike poput tripsa i paukovih grinja ako se koristi nepravilno.

Jednostavan kućni trik koji uključuje kore od banane sve je popularniji među ljubiteljima biljaka. Riječ je o takozvanoj vodi od banane, prirodnom pripravku za koji mnogi tvrde da se može poboljšati rast biljaka i učiniti ih zdravijima. Najčešće se koristi u proljeće, kada biljke ulaze u fazu intenzivnijeg rasta i trebaju više hranjivih tvari. Priprema je vrlo jednostavna, a od sastojaka vam je potrebna samo voda i kora banane. Dovoljno je koru banane staviti u posudu s vodom i ostaviti da odstoji nekoliko sati ili preko noći.

Pripravak stavite u staklenku s poklopcem kako ne bi privukli vinske mušice. Banane sadrže nutrijente poput kalija , koji je važan za rast i razvoj biljaka. Brojni vrtlari koji su isprobali ovu metodu tvrde da su primijetili značajnu razliku u kvaliteti i rastu njihovih biljaka. Biljke navodno imaju jače i zelenije listove, a rast može biti brži i ravnomjerniji. Sophie Harris, ljubiteljica kućnih biljaka i novinarka, za express.co.uk podijelila je svoje iskustvo s ovom metodom. Harris ističe da su joj biljke nakon korištenja ove vode izgledale “življe” i otpornije te da nikad nema problema s uvenulim ili ne procvalim cvijećem.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi pripravci mogu privući štetnike, poput paukovih grinja (paukovih grinja) i drugih sitnih insekata koji se hrane biljkama, osobito ako se koristi prečesto ili ako voda počne fermentirati. Zbog toga se preporučuje umjereno korištenje i priprema svježe otopine, bez dugog stajanja. Također je važno pratiti stanje biljaka i reagirati ako se pojave znakovi štetnika. Harris tvrdi da ona voda s bananim korama koristi jednom mjesečno te joj biljke nikad bolje nisu izgledale. Zdravlje biljaka ovisi o više faktora, uključujući kvalitetu tla, količinu svjetla i pravilno zalijevanje. Voda od banane može biti odličan dodatak njezi, ali nije i jedino rješenje.
kućne biljke hranjive tvari voda s korama banane biljke prirodno gnojivo

