Seks s partnerom poboljšava san i imunološki sustav, čini li isto masturbacija?

Seks je dobar za zdravlje tijela i psihe, a dokazano je da otklanja stres, snižava krvni tlak i poboljšava spavanje. Iako o seksu postoji jako puno istraživanja, nema puno onih o masturbaciji. Ono što se zna jest da je masturbacija najsigurniji način za doživljavanje seksualnog zadovoljstva, a neka istraživanja pokazuju da je 'solo' seks jednako učinkovit kao i onaj s partnerom. Insider donosi stvari koje trebate znati.



Orgazam poboljšava imunološki sustav

Staro istraživanje iz 2004. provedeno je nad 11 muškaraca, a dokazalo se da je orgazam povezan s poboljšanjem imunološkog sustava. Iako je istraživanje bilo malo, znanstvenici su otkrili da je masturbacija povećala broj leukocita i prirodnih stanica ubojica - obje sudjeluju u borbi protiv infekcija.

Jennifer Berman, seksualna stručnjakinja, naglašava kako je to dokazano za muškarce, ali na žene može drugačije djelovati. Ipak, orgazam kao takav, s partnerom ili bez, ima puno dobrih učinaka na zdravlje.



"Seks otklanja stres", kaže Britney Blair, klinička psihologinja iz Kalifornije. "Seks može biti kao tjelovježba što je dobro za srce, pluća i imunološki sustav. Popravlja san i pomaže da zaspite dublje i brže. Masturbacija je definitivno također dobra za te stvari."



Često postizanje orgazma može imati dugotrajne pozitivne učinke na zdravlje, bilo da se postiže s partnerom ili samostalno. Muškarci koji su ejakulirali između 4 i 7 puta tjedno u dobi od 20 do 29 godina smanjili su rizik od dobivanja raka prostate, kako tvrdi Harvard. Ovo istraživanje uključivalo je postizanje orgazma masturbacijom i snošajem.



Iako nema istraživanja koje je to dokazalo za žene, Blair savjetuje da one također svakodnevno masturbiraju.



"Ne postoji određeni broj puta koliko biste trebali imati seks. To ovisi od para do para, od osobe do osobe. Radite ono kako vam odgovara."