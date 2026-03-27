VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Danica ispekla 200 tisuća odrezaka

Hrvatska Kostajnica: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Srđan Hebar
27.03.2026.
u 13:26

Varoški bunar, Varoški bunar 20

Danica Dragojević je u Varoškom bunaru, točnije u istoimenom restoranu, i kuharica i konobarica i gazdarica.

– Sve što treba! – smije se Danica pa govori:

– Radim već 56 godina. I da sam dnevno samo deset odrezaka ispekla, napravila sam ih više od 200 tisuća, a gdje su tek kotleti, kobasice, pastrve, lignje... – ponosno kaže vlasnica Varoškog bunara, koji se nalazi u kraju prepunom izvora, od Tekije, Pekinca, Bunara, Mrzlenca pa sve do njezina Varoškog bunara.

Iznajmljuju i idiličnu drvenu kućicu za turiste, a specijalitet je varoški odrezak.

– Šniclu punim sirom, šunkom, ajvarom i ljutom paprikom. Pečem je na roštilju, a zbog nje se u Kostajnicu ljudi vraćaju...

Ocjene

Izbor i kvaliteta jela - 45

(do 50 bodova)      

Izbor i ponuda pića - 12

(do 15 bodova)      

Posluga i ljubaznost - 9

(do 10 bodova)      

Dojmovi i prostor- 14

(do 20 bodova)      

Ukupnost ponude - 4

(do 5 bodova)
