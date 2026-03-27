Danica ispekla 200 tisuća odrezaka

Danica Dragojević je u Varoškom bunaru, točnije u istoimenom restoranu, i kuharica i konobarica i gazdarica.

– Sve što treba! – smije se Danica pa govori:

– Radim već 56 godina. I da sam dnevno samo deset odrezaka ispekla, napravila sam ih više od 200 tisuća, a gdje su tek kotleti, kobasice, pastrve, lignje... – ponosno kaže vlasnica Varoškog bunara, koji se nalazi u kraju prepunom izvora, od Tekije, Pekinca, Bunara, Mrzlenca pa sve do njezina Varoškog bunara.

Iznajmljuju i idiličnu drvenu kućicu za turiste, a specijalitet je varoški odrezak.

– Šniclu punim sirom, šunkom, ajvarom i ljutom paprikom. Pečem je na roštilju, a zbog nje se u Kostajnicu ljudi vraćaju...