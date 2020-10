Istraživanje otkrilo: Druženje s ljudima iznimno je važno za zdravlje mozga, a evo i zašto

Od videopoziva do pravila socijalne distance, druženje je 2020. godine poprimilo drugačiji oblik. No, nova studija otkrila je zašto je socijalizacija važnija više nego ikad, posebno za naš mozak, kako prenosi Metro.



Novo istraživanje otkrilo je da je druženje s ljudima i održavanje planova za budućnost iznimno važno za zdravlje našeg mozga. Nalazi objavljeni u Journal of Gerontology: Psychological Sciences pokazali su da starije odrasle osobe, koje se redovito druže s prijateljima, volontiraju ili pohađaju nastavu imaju zdraviji mozak.

Ova je hrana najgori izbor za vaš mozak:

Istraživanje sugerira da bi socijalizacija mogla koristiti starijim osobama u smanjenju rizika od demencija, kao i što tjelesna aktivnost može pomoći u prevenciji dijabetesa i bolesti srca.



Ispitanici su otkrivali informacije o svom društvenom životu, a istraživači su ih ocjenjivali. Oni koji su prijavili bogat društveni život imali su snažniju sivu tvar u regijama mozga relevantnim za demenciju. Štoviše, čak i ‘umjerene’ doze socijalizacije bile su dovoljne.



Iako je studija provedena prije pandemije, ovi rezultati sada su još važniji - posebno kod ljudi koji teško podnose socijalnu distanciranost, tvrdi Cynthia Felix, s Odjela za epidemiologiju Sveučilišta u Pittsburghu.

