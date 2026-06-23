Desert koji nikada ne izlazi iz mode: Starinska rolada s pekmezom

Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode, a starinska rolada s pekmezom jedan je od njih. Mekani i prozračni biskvit, bogato premazan omiljenim voćnim pekmezom, vraća nas u dane kada su se najfiniji deserti pripremali od nekoliko osnovnih sastojaka koje je svatko imao u kuhinji. Upravo u toj jednostavnosti krije se njezina posebnost – bez kompliciranih krema i dugotrajne pripreme, a s okusom kojem se uvijek rado vraćamo. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte!

Sastojci (za lim dimenzija 40 x 32 cm):

Za biskvit:

5 jaja

prstohvat soli

70 g šećera

1 vanilin šećer

naribana korica limuna

70 g oštrog brašna

1 žličica praška za pecivo

Dodatno:

300 do 350 g pekmeza po želji

šećer u prahu za posipanje

Foto: @natalija_mysticcakes

Priprema: Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjcima dodajte prstohvat soli pa ih miksajte dok ne dobijete čvrsti snijeg. Postupno dodajte šećer i vanilin šećer te nastavite miksati dok se šećer potpuno ne otopi. Smanjite brzinu miksera na najmanju jačinu i dodajte žumanjke, jedan po jedan. Umiješajte naribanu koricu limuna, a zatim lagano dodajte prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo. Smjesu nježno sjedinite pjenjačom ili špatulom kako bi ostala lagana i prozračna. Pripremljenu smjesu izlijte u lim za pečenje obložen papirom za pečenje i ravnomjerno je rasporedite. Nekoliko puta lagano lupnite limom o radnu površinu kako biste uklonili veće mjehuriće zraka. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 15 minuta, odnosno dok biskvit ne poprimi laganu zlatnu boju.

Pečeni biskvit ostavite nekoliko minuta da se prohladi, a zatim ga preokrenite na čistu kuhinjsku krpu. Pažljivo uklonite papir za pečenje. Dok je još topao, zarolajte biskvit zajedno s kuhinjskom krpom, počevši od kraće strane kako biste dobili deblju roladu. Ostavite ga da se hladi 15 do 20 minuta. Ohlađeni biskvit pažljivo odmotajte i ravnomjerno premažite pekmezom po izboru. Odlično će se slagati marelica, šljiva, jagoda ili malina. Ponovno ga zarolajte, ovaj put što čvršće, kako bi presjek bio uredan i lijep. Roladu možete odmah poslužiti ili je kratko ohladiti u hladnjaku kako bi se pekmez dodatno stisnuo. Prije posluživanja obilno je pospite šećerom u prahu i narežite na kriške.