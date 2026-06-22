Zašto bebe spavaju u ovom položaju? Razlog je slađi nego što mislite

Takozvani „žablji položaj“ spavanja prizor je koji se svakom roditelju ureže u pamćenje, a iza njega stoji objašnjenje povezano s razvojem djeteta. Ako ste se ikada zapitali zašto bebe i mala djeca često spavaju potrbuške, s nogama podvijenima ispod tijela i stražnjicom podignutom u zrak, stručnjaci iz Sleepouta imaju odgovor na to pitanje. Suprotno popularnom mišljenju, taj položaj ne znači da dijete pokušava ublažiti probavne tegobe ili izbaciti vjetrove, nego predstavlja prirodan i ugodan način odmora jer bebe podsjeća na boravak u majčinoj utrobi. Zbog čega im takav položaj pruža im osjećaj sigurnosti, prenosi The Mirror.

„Novorođenčad i mala dojenčad često zauzimaju ovaj položaj jer im djeluje prirodno i utješno. Za roditelje to je podsjetnik na razdoblje trudnoće jer beba zauzima pozu sličnu onoj iz ranijih razvojnih faza“, navode stručnjaci. Tijekom trudnoće bebe se u maternici razvijaju u sklupčanom položaju. Koljena su im savijena, noge privučene tijelu, a kralježnica blago zaobljena. Nakon rođenja takav položaj ostaje poznat i umirujući pa ga bebe spontano zauzimaju tijekom odmora i sna.

„Ovaj položaj prirodno odgovara razvojnim fazama djeteta. Podvijene noge i podignuta stražnjica mogu ublažiti nelagodu povezanu s razvojem kukova i drugih zglobova“, dodali su stručnjaci. Podvijene noge i podignuta stražnjica mogu smanjiti osjećaj nelagode povezan s razvojem kukova i drugih zglobova, zbog čega je bebama takav položaj jednostavno udoban.

Iako je ovaj položaj bebama ugodan, stručnjaci za sigurnost sna upozoravaju da roditelji djece mlađe od godinu dana trebaju voditi računa o preporukama za sigurno spavanje jer spavanje na trbuhu povećava rizik od sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS). Zbog toga se preporučuje da beba leži na trbuhu samo dok je budna kako bi vježbala podizanje glave, uz stalan nadzor roditelja.