Rezultati istraživanja pokazali: Evo kako unos multivitamina utječe na brzinu starenja

Najnovija studija, bolnice Mass General Brigham u Bostonu, pokazuje da bi jednostavna navika, poput uzimanja multivitamina, mogla imati utjecaj na biološko starenje, odnosno promjene u organizmu koje ne moraju uvijek odgovarati stvarnoj dobi osobe, prenosi The Sun. Istraživanje je pratilo 958 osoba prosječne dobi oko 70 godina tijekom dvogodišnjeg razdoblja. Sudionici su redovito uzimali multivitaminske dodatke ili placebo, a znanstvenici su pratili promjene u njihovoj DNK kako bi procijenili tempo njihovog biološkog starenja. Rezultati su pokazali da su osobe koje su svakodnevno uzimale multivitamine imale sporiji porast biološke dobi u odnosu na one koji nisu uzimali dodatke. Procjene temeljene na tzv. epigenetskim satovima, koji analiziraju promjene u DNK, pokazale su da je razlika iznosila približno četiri mjeseca tijekom dvogodišnjeg razdoblja.

Takav rezultat sugerira da bi dugotrajna konzumacija potencijalno mogla imati kumulativni učinak. Prema procjenama istraživača, redovito uzimanje multivitamina kroz dulje razdoblje moglo bi minimalno usporiti biološki sat. Znanstvenici su u istraživanju analizirali pet različitih pokazatelja oštećenja i promjena u DNK povezanih sa starenjem. Kod osoba koje su pile multivitaminske dodatke prehrani sporije promjene zabilježene su u dva od pet genetskih pokazatelja. S godinama se u našem genetskom materijalu nakupljaju promjene i pogreške koje mogu utjecati na zdravlje. Upravo se takve promjene često koriste kao pokazatelji biološke dobi organizma, koja može biti viša ili niža od kronološke dobi.

Autor istraživanja, Dr. Howard Sasso ističe da postoji sve veći interes za pronalaženjem jednostavnih načina koji bi mogli doprinijeti zdravom starenju, ali naglašava da su za finalne zaključke o učinku multivitamina na zdravlje i dugovječnost, potrebna dodatna istraživanja. Važno je istaknuti da na kvalitetu života i očuvanje zdravlja utječe puno više faktora od dodataka prehrani. Neovisni stručnjaci, među kojima je i Dr. Pilar Guallar-Castillon s Autonomnog sveučilišta u Madridu ističu da su najvažniji čimbenici za očuvanje zdravlja prehrana bogata voćem i povrćem te redovita tjelesna aktivnost.