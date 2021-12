Instagram napokon vraća opciju za kojom mnogi žale od kad je ukinuta

Malo je onih koji koriste Instagram a kojima je promaklo koliko toga na platformi 'šteka', a kao da to nije dovoljno neki se zaposlenik Facebooka 2017. sjetio i da bi mogao promijeniti jednu od rijetkih značajki koja se sviđala svima.

Naime od svojih je početaka platforma koristila takozvanu funkciju algoritamskog sortiranja objava, zahvaljujući kojoj su se objave prikazivale kronološkim redom, no ta značajka 2017. godine promijenjena, a zamijenjena je takozvanim personaliziranim feedom, u kojem se objave prikazuju na temelju aktivnosti korisnika.

Promjena nije nikog oduševila, a najčešći se prigovor korisnika odnosio na sadržaj koji im je počela nametati umjetna inteligencija platforme, a koji često nije imao nikakve veze s njihovim objavama, sviđanjima i preferencijama.

Naime trenutni feed prati aktivnost svakog korisnika i uz pomoć umjetne inteligencije kakav će sadržaj kome ponuditi, a premda je Facebook uporno slao priopćenja o tome kako su 'zaposlenici zadovoljni novom značajkom', korisnici se s tim nisu slagali.

We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!