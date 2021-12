'Imao sam nevjerojatan seks sa suprugom svog prijatelja, ali sada ga ne mogu pogledati u oči'

- Na svoju potpunu sramotu i neugodnost, nedavno sam spavao sa suprugom svog prijatelja. Oduvijek sam je zamišljao i jako me je privlačila kao osoba, ali, naravno, nikad nisam zamišljao da će se nešto dogoditi, jer smo oboje u vezama - napisao je jedan muškarac za Mirror.

Uvijek je imao dojam da se i on njoj sviđa, ali nije htio ništa poduzeti po tom pitanju. No, jedne je večeri otišao ostaviti nešto kod svog prijatelja, ali on je kasno radio pa ga je primila njegova supruga i tada se dogodilo.

- Seks je bio sjajan, ali nikad se u životu nisam osjećao tako loše ili krivo, i ne znam što da radim u vezi s tim. Ne znam kako ću ga gledati u oči i nastaviti se opravdavati zašto se ne mogu naći s njim na piću - nastavio je.

- Pa, bojim se da vas izjeda krivnja i da ćete morati živjeti s njom ako svom prijatelju ne kažete što se dogodilo. Ako ga tako možete izdati, ne poštujete ga i ne zaslužujete njegovo prijateljstvo. Mislim da sve što sada možete učiniti je naučiti iz ovoga. Sjetite se kako se loše osjećate i nemojte se ponovno dovoditi u tu situaciju - odgovorila mu je Coleen Nolan.

