Hrvati imaju užasne navike kada je u pitanju higijena zubi, evo koliko ih često peru

Rezultati istraživanja provedenog prije nekoliko godina, šokirala su pokazavši da Hrvati zube peru svaki peti dan, a godišnje kupuju samo jednu četkicu za zube. Nakon Bugarske, nalazimo se na samom dnu europske ljestvice kad se govori o oralnom zdravlju. No, loša higijena zubi, osim lošeg zadaha i karijesa, može dovesti i do različitih bolesti. Ako ne operete zube samo jedan dan, već ćete moći osjetiti posljedice. Stomatolozi upozoravaju da u iznimnim situacijama možete ne oprati zube 24 sata, ali to nikada ne treba raditi.

Dr. Rhona Eskander, za The Sun rekla je: “Dalje od ove točke, nakupljanje plaka postaje značajno, povećavajući rizik od problema sa zubima”, naglasila je. Prema dr. Eskander ako morate birati između jutarnjeg i večernjeg pranja zubi, gore je preskočiti večernje. ‘Tijekom spavanja, proizvodnja sline se smanjuje, omogućavajući bakterijama da se brže razmnožavaju. Četkanje zuba prije spavanja pomaže u uklanjanju čestica hrane i bakterija koje mogu dovesti do karijesa preko noći.’

Sve je više istraživanja koja potvrđuju vezu između cjelokupnog zdravlja i zdravlja zubi. Danas se loša oralna higijena izravno povezuje s upalom pluća, nizom ozbiljnih srčanih problema, kao i komplikacijama tijekom trudnoće i poroda. Osim toga s lošom oralnom higijenom, povezane su osteoporoza i šećerna bolest.

Primjerice, parodontalna bolest koja se događa zbog nakupljanja bakterijskog plaka koji kalcifikacijom postaje zubni kamenac i uzrokuje upalu zubnog mesa i uništavanje kosti, može biti znak većeg rizika od srčanih oboljenja. I to zato što bakterije iz zubnog plaka mogu ući u krvotok, izazivajući upalne procese u arterijama.

Bakterije iz usne šupljine mogu slinom doći do pluća, gdje se može razviti upala i infekcija, pogotovo u pacijenata s parodontalnom bolesti. Osobe s lošim oralnim zdravljem mogu imati povećan rizik od respiratornih problema kao što je upala pluća.

