Hrvati otkrili pričaju li s prijateljima na kavi o svojoj partnerici, odgovori iznenadili

Jedna korisnica Reddita pokrenula je zanimljivu temu pod nazivom Cure naivne, momci besramni i napisala da ju je brat uputio u 'mentalni sklop' muškaraca, te joj otkrio koliko su besramni i bez empatije prema ženama koje se vežu za njih. "Pokrenula bih malo ovu temu s obzirom da je meni još teško povjerovati da momke nitko ne uči suosjećanju i sramoti koju izazivaju kod cura i voljela bih curama približiti kakvi se to razgovori stvarno vode između njih."



Brat joj je rekao da su muškarci samo "napaljeni psi" i da nije ni svjesna kakve teme vode i što sve pričaju o ženama dok sjede na kavi ili pivu. Naglasila je i da zna da ima svakakvih žena, ali zanimaju što to muškarci govore o suprotnom spolu kada su u društvu svojih prijatelja.



"Razgovor s mojim društvom o curama se svodi na onu jednu rečenicu - 'dobra je'", napisao je jedan korisnik, a drugi su se brzo nadovezali da je to istina i da brat autorice pretjeruje i generalizira. "Krkana je uvijek bilo i bit će. Sve ovisi u kakvim se krugovima ljudi krećeš."



Jedan korisnik napisao je nešto duži komentar i rekao da sasvim normalno i pristojno komentiraju fizički izgled žena. "Ponekad, kroz šalu kažemo nešto malo neukusno, ali to je zezancija između nas i ne mislimo ozbiljno. Većina nas je u ozbiljnim vezama i poštujemo svoje cure/žene, nema govora o varanju. Osobno ne bih mogao biti blizak prijatelj s osobom koja je sposobna varati i ne vidi ništa loše u tome. To mi jako puno govori o karakteru osobe."

"Skoro pa nikad ne komentiramo izgled žena, a kamoli da pričamo išta ekstra o tome. Najviše što bude je kada netko kaže: 'E, XY mi je zgodna' pa netko odgovori: 'U, da, je' i to bude često za poznatu osobu."



"Pa dobro ne možeš na temelju priče svog brata obilježiti cijeli muški rod", napisao je netko i dodao da ima i svakakvih djevojaka, ali nema smisla govoriti da su svi takvi.



Bilo je i onih koji smatraju da su žene gore od muškaraca i da dijele puno više detalja o svom partneru. Muškarci, navodno, pričaju o svemu - politika, nogomet, fakultet, život, alkohol, o ženama najmanje. Suprotno, tvrde da sve njihove ženske prijateljice nemaju toliko raznolike teme već se sve svodi na pričanje o ljubljenju, seksu, erotici... "Muškarci se toga više srame, o seksu pričamo isključivo kada smo 1 na 1."



Nešto stariji korisnici zaključili su da takav stav ima veze s karakterom, ali i s godinama. Prisjetili su se svoje mladosti i rekli da su mladići uvijek glumili 'frajere' i da ih je bilo zaista nepristojnih, a gotovo svako druženje svodilo se na pričanje o djevojkama i hvaljenje o vlastitom iskustvu s nekom od njih. Danas, ipak, poštuju žene i djevojke i ne otkrivaju puno o njima pred prijateljima. Smatraju da isto vrijedi i za žene.

