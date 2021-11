'Moja bivša ljubavnica pokušava me učiniti ljubomornim - i uspijeva'

- Moja bivša ljubavnica me provocira svojom novom vezom i ne mogu je izbaciti iz glave. Imam 44 godine, oženjen sam i imam osmogodišnju kćer, ali imao sam aferu drugom ženom koja je trajala tri godine - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njegova supruga i on nisu imali dobar seksualni život otkako se njihova kći rodila, pa je žudio za intimnošću. Upoznao je svoju ljubavnicu na poslu i ona mu je dala strast koja mu je nedostajala. No, afera je završila prije šest mjeseci, kada je njegova supruga otkrila njihovu aferu nakon što je u džepu jakne pronašla račun za hotel.

- Sve sam priznao. Oprostila mi je i rekla da bismo trebali pokušati da naš brak funkcionira zbog naše kćeri. Pristao sam i rekao svojoj ljubavnici da je više ne mogu vidjeti. Od tada supruga i ja idemo na savjetovanje i pokušavamo poboljšati seksualni život. Volim svoju ženu, ali ne mogu prestati razmišljati o ljubavnici i stvarima koje smo radili - nastavio je.

I dalje ima kontakt sa svojom bivšom ljubavnicom, ali više nemaju aferu. No, neki dan mu je poslala svoju fotografiju s drugim muškarcem i to ga je učinilo ljubomornim i ljutim. Rekla mu je da mogu ponovno započeti aferu, ali on ne želi uništiti svoju obitelj kada zna da s njom nema budućnosti pa za savjet pita stručnjakinju.

- Vaša ljubavnica ne želi da je zaboravite, ali ako želite spasiti svoj brak, morate prekinuti svaki kontakt s njom. Može biti teško preboljeti strastvenu aferu. Budite strpljivi i ne očekujte da će stvari postati savršene preko noći. Izgubili ste povjerenje svoje supruge i trebat će vremena da se obnovi. I podsjetite se da prava veza nije poput afere. Možda nije strastvena i uzbudljiva cijelo vrijeme, ali može biti puna ljubavi i ispunjavanja - odgovorila mu je Deidre.

