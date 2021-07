Gosti 'na jedan dan' dolaze nam iz Šibenika i okolice zbog prekrasnih plaža

Na sjeveru smo Šibensko-kninske županije. Idemo u Srimu, turističko naselje šibenskog primorja udaljeno tri kilometra od grada Vodica kojem Srima administrativno i pripada. Srima ima bogatu povijest. Samo je mjesto naseljeno još od 16. stoljeća, ali zbog opasnosti od prodora Osmanlija, dobar dio stanovništva prebjegao je na obližnji otok Prvić i tamo osnovalo naselje Šepurine.

Sve manje ribara

Konture urbanog naselja Srima dobiva na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće kada se “migranti” s Prvića počinju vraćati u Srimu i oplemenjuju je infrastrukturom. Iako se u neposrednoj blizini Srime, na Prižbi, nalaze važna arheološka nalazišta što bi sugeriralo da je u Srimi bilo života i ljudi - ovo je mjesto demografsku ekspanziju doživjelo tek krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća kad se prvi put na Jadranu i pojavio masovni turizam kojeg su predvodili Česi i Nijemci.

Mjesto je geografski gledano izduženo i prati glavnu cestu ispod koje se nalaze nepregledne i lijepe šljunčane plaže. Ispred Srime je spomenuti otok Prvić, a arhitektonska kultura Srime zapravo je refleksija vikend-naselja poniklog u socijalizmu. Gotovo svaka privatna kuća istaknula je plavu ploču s natpisom apartmani. Većinom se radi o smještaju s tri zvjezdice, no ovdje ima i luksuznih vila koje unajmljuju obitelji sa zapada Europe. U centru mjesta vlada gužva, a plaže su krcate. Beach barovi rade punom parom, kao i restorani dok djeca uživaju na pedalinama i aqua parkovima.

Putem srećemo Tomislava Jurasa, poznatog ugostitelja i vlasnika restorana “Karoca” kojeg odmah pitamo o detaljima turističke sezone.

– Ovom sezonom sam zadovoljan, no trebat će još neko vrijeme da se vratimo na razine prije pandemije koronavirusa. Ovdje vam dolaze uglavnom obitelji s djecom. Relativno je mirno, u blizini su Zadar, Šibenik, Split i Trogir. Sve im je nadohvat ruke. Međutim, dolaze nam i takozvani gosti od jednog dana koji odsjedaju primjerice u Šibeniku, ali čuli su da su plaže i more ovdje spektakularni – priča nam Juras dodajući kako u Srimi ima sve manje autentičnog lokalnog stanovništva koje se bavi poljoprivredom i ribarenjem, a sve je više iznajmljivača.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– U našem mjestu živi oko 800 ljudi, dok se preko ljeta ta brojka podiže na dvije ili tri tisuće. Dobar dio nekretnina pripada ljudima iz Zagreba, Šibenika i Splita, a oni se često ne bave iznajmljivanjem, nego preko ljeta uživaju u svojim vikendicama – kaže Juras ističući kako je Srima nerijetko kao naselje u sastavu Vodica zanemareno u komunalnim i infrastrukturnom smislu.

Šećemo dalje mjestom. Tipično je ovo turističko naselje. Kafić do kafića, restoran do restorana. Za pola litre piva na plaži morat ćete izdvojiti i do 30 kuna, a pizza i mesne plate su u rasponu od 60 do 200 kuna. Međutim, nešto veći gurmani svakako će u Srimi pronaći i profinjenija mjesta za uživanje u jadranskim specijalitetima.

Orač i sveti Juraj

To znači da će prosječan gost u Srimi ostati uskraćen za uživanje u bogatijoj kulturnoj baštini i impresivnim lokalitetima, međutim to ovdje ionako nije “core business”. U Srimi bez sumnje možete uživati u čistom moru, dugačkim i prostranim plažama i sjajnom šibenskom arhipelagu s kojeg za pola sata stižete u Šibenik, Zadar ili Trogir. Najvredniji, sigurno najbolje održavani, arheološki lokalitet je kompleks kasnoantičke dvodijelne bazilike u Prižbi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Kompleks kasnoantičke dvodijelne bazilike u Prižbi

Na brijegu iznad naselja nalazi se crkvica posvećena Gospi. To je jednobrodna građevina sa zvonikom. Prvotni oltar sa slikom izgorio je u požaru 1918. godine i zamijenjen je bizantskom Gospom sa srebrnom košuljom. Na apsidi crkve nalazi se vrijedna freska s kraja 12. stoljeća koja prikazuje Majku Božju s djetetom i likove sv. Vida i Jurja. Zanimljiv je prikaz orača pokraj lika sv. Jurja, vjerojatno autoportret slikara freske.

UKUPNA OCJENA 82 Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 9 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 8 Kulturni sadržaji 7 Opskrbljenost 8 Autohtonost 6 Opći dojam 8

Vodice: Grad koji je vodu izvozio sve do kraja 19. stoljeća

Srima iz koje smo radili Večernjakovu turističku patrolu pripada Vodicama, gradu s oko 12 tisuća stanovnika na samom sjeveru Šibensko-kninske županije. Vodice su široj javnosti nesumnjivo najpoznatije zbog CMC festivala koji se tamo godinama održavao i okupljao najvažnije goste iz glazbene industrije, ali i nebrojenih noćnih klubova koje su taj grad afirmirale u javnom diskurzu kao party destinaciju. Međutim, osim zabave i partijanja u Vodicama se ima još štošta vidjeti.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Vodice su i polazište za izlete brodom za Nacionalne parkove Krka i Kornati

Tu prije svega mislimo na bogatu povijest ovog grada. Vodice su dobile ime po izvorima vode; razvile su se upravo zahvaljujući bunarima. Zbog tog prirodnog fenomena Vodice su izvozile pitku vodu sve do kraja 19. st. Danas su na glavnom gradskom trgu očuvana dva bunara kao spomen na tradiciju i stare običaje. Nadalje, ronilački centri u Vodicama će vam omogućiti da uživate u prirodnim ljepotama jadranskog podmorja i da razgledate olupine brodova s nadrealnim povijesnim pričama.

Vodice obiluju sportskim terenima: teniski tereni, nogometno, rukometno i košarkaško igralište. Možete zaigrati i vaterpolo, odbojku na pijesku, boćati... Vodice su i polazište za brojne izlete. Najpopularniji su izleti brodom: NP Krka, NP Kornati te vožnja jedrenjakom kroz vodički arhipelag. Svakako posjetite i brdo Okit, toranj Čorić, crkvu Sv. Križa, Akvarij i muzej pomorske umjetnosti.