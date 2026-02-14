Ne dozvolite da i kod vas bude tako: Jedna stvar u spavaćoj sobi odmah 'ubija' seksualno raspoloženje!

Prijateljima pričate sve o sinoćnjoj večeri i koncertu, ali ulazite li u detalje o tome što ste intimno radili nakon što ste se vratili kući? Govorite drugima što vaš muž voli za večeru i u koje vrijeme idete spavati, ali što je s njegovim preferencijama u krevetu? Zamislite da sjedite u kafiću i želite svom prijatelju ispričati o svom seksualnom životu. Pitate li se hoće li ljudi za susjednim stolom prestati pričati i slušati? Spuštate li glas? Mucate li malo dok opisujete kako vas partner stimulira i što ste još od njega tražili? Čini se da je sram glavna emocija u spavaćoj sobi, a evo i zašto, piše Your Tango.

1. Svaka osoba nosi sram zbog intimnosti: Nažalost, živimo u kulturi koja fizičku intimnost izdvaja kao neku uznemirujuću, skrivenu aktivnost. Ne prihvaćamo to kao jedan od normalnih, zdravih aspekata ljudskog bića. Neki su ljudi toliko ograničeni društveno nametnutim sramom da ne mogu ni biti intimni. Drugi su intimni, ali moraju isključiti svoju intuitivnu svijest i povezanost s partnerom kako bi to izbjegli. Većina može ostati prisutna i uživati ​​u nizu aktivnosti, ali ipak je blaži oblik srama - neugoda - često prisutan. Razmislite o načinima na koje se osjećate neugodno zbog svojih ponašanja, misli i želja.

2. Osjećate sram tijekom običnih razgovora o intimi: Jeste li očekivali da će ovo pasti na vrh liste? Gotovo svi parovi na terapiji priznaju da ne razgovaraju otvoreno o tome što rade, što vole i kako se osjećaju. Neki "pričaju prljavo" da bi se uzbudili, ali rijetki mogu ugodno reći što točno trebaju ili žele kada je riječ o detaljima fizičke intimnosti i užitka. Možda mislite da šutite kako ne biste izazvali kritiku svog ljubavnika. Ali vjerojatnije je da vam te riječi izazivaju nelagodu pa ih izbjegavate.

3. Intimnost na filmu i televiziji čini da se osjećate prljavo: Intimne scene na filmu i TV-u danas su vrlo česte. Kažu li vaše prijateljice ili njihovi muškarci koje vrste intimnih scena najviše vole? Što im odgovara? Ne, oni ne pričaju o ovome. Činjenica je da nas je o tome sram pričati i da nikada nemamo otvorenu raspravu o intimnosti.