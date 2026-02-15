Istraživanje otkrilo: Evo kada ženama dosadi seks s partnerom!

U studiji Sveučilišta Southampton je sudjelovalo 11.508 osoba, a rezultati pokazuju da 34 posto žena izgubi interes za seks nakon godinu dana veze u odnosu na samo 15 posto muškaraca, piše The Atlantic. “Naša saznanja pokušavaju prodrijeti malo dublje u tematiku i odgovore na pitanje zašto žene gube interes za seks u dugoj vezi. Posebno zato što je za žene kvaliteta i dužina veze, ali i komunikacija s partnerom presudna za seksualni interes“, kaže profesorica Cynthia Graham.

U studiji je sudjelovalo 6.669 žena i 4.839 muškaraca koji su imali samo jednog seksualnog partnera u prethodnih 12 meseci. Zanimljivo je da je ženama bilo lakše pričati o seksu nego muškarcma.

Inače, ista studija je pokazala i da su najnezadovoljnije svojim seksualnim životom žene u srednjim godinama, a kao najvećeg ubojicu strasti u braku navode dolazak djece u obitelj.