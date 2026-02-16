Naši Portali
TouRisk 2026

Otvorene prijave za TouRisk Awards 2026: sigurnost u turizmu prvi put dobiva mjerljiv, nacionalni benchmark

VL
Autor
Promo
16.02.2026.
u 11:48

Turizam se u Hrvatskoj i dalje najčešće promatra kroz prihode, rast i popunjenost, dok se sigurnost i upravljanje rizicima nerijetko guraju u drugi plan – kao tehnički dodatak ili nužan trošak koji ne stvara izravnu vrijednost. Upravo tu perspektivu želi promijeniti TouRisk – prva konferencija posvećena sigurnosti i upravljanju rizicima u turizmu ne samo u Hrvatskoj, nego i šire – polazeći od jednostavne, ali često zanemarene činjenice: turizam u svojoj biti znači izostanak brige, a sigurnost je preduvjet tog osjećaja.

U sklopu konferencije TouRisk 2026 otvorene su prijave za TouRisk Awards 2026, jedinstvene nagrade u Republici Hrvatskoj koje sigurnost u turizmu pretvaraju u data-driven, višeslojni indeks. Za razliku od klasičnih priznanja koja često počivaju na dojmu, TouRisk Awards uvodi transparentan i mjerljiv proces evaluacije kako bi se objektivno procijenila stvarna razina sigurnosti i upravljanja rizicima.

Kako ističe organizator konferencije Goran Košćak, TouRisk ne promatra sigurnost kao izolirani segment, nego kroz cjelokupni turistički sustav. „Ne govorimo o jednoj uskoj temi. Riječ je o pristupu koji obuhvaća cijelu turističku industriju i sve njezine ključne dionike. Govorimo o sigurnosti i upravljanju rizicima kroz cijelu turističku industriju: od hotelijerstva, kampova i privatnog smještaja, pa sve do prijevoznika, luka, marina, opskrbnih lanaca i event industrije“, naglašava Košćak, dodajući kako svaki segment ima specifične rizike, ali i specifična rješenja.

Posebno važan dio TouRiska odnosi se na sigurnosno upravljanje destinacijama, pa se program ne obraća isključivo privatnom sektoru, nego i gradovima, općinama, županijama te turističkim zajednicama. „Način na koji se destinacijom upravlja izravno utječe na percepciju sigurnosti. A percepcija sigurnosti dio je kvalitete cijelog turističkog proizvoda“, ističe Košćak.

TouRisk Awards zamišljene su kao „benchmark trenutak“ za sve koji upravljaju hotelom, kampom, destinacijom, eventom/događajem, marinom ili parkom prirode/nacionalnim parkom. Ključna vrijednost modela jest da prijava ima smisla neovisno o konačnom poretku: kroz proces se dobiva strukturirani uvid u rizike vlastitog sustava i usporedba prema TouRisk standardima. Kandidati koji premaše benchmark ostvaruju pravo na TouRisk plaketu/certifikat za upravljanje sigurnošću i rizicima, dok oni ispod benchmarka dobivaju konkretne preporuke i jasan smjer za poboljšanja u idućem ciklusu.

U organizacijskom smislu, TouRisk Awards šalje i širu poruku međunarodnim tržištima: Hrvatska nije samo „prirodno“ sigurna, nego ima organiziran, stručan i profesionalan pristup upravljanju rizicima u turizmu – s ekspertima, dobavljačima i rješenjima koja mogu isporučiti visoku razinu usluge turističkim subjektima. Košćak pritom podsjeća da se sigurnost u Hrvatskoj često uzima zdravo za gotovo, iako ona nije slučajna niti „by design“ bez napora. Iza nje stoje sustavi, ljudi i institucije – od policije i hitnih službi do HGSS-a – a u poslovnom smislu sigurnost sve jasnije postaje dio vrijednosti proizvoda, a ne nevidljivi trošak.

TouRisk Awards pritom otvaraju i novu dimenziju konkurentnosti: marginalnu, ali odlučujuću prednost u AI eri rezervacija. Kako se tržište mijenja, velik dio bookinga i odabira destinacija sve će više preuzimati AI sustavi. U vremenu geopolitičkih nestabilnosti i usporedbi koje se sve češće rade kroz modele i agente s vlastitim biasima, pitanje „tko je sigurniji“ postaje kriterij koji se traži, uspoređuje i rangira. TouRisk zato postaje svojevrsni nacionalni faktor SEO-a u AI vremenu, jer Hrvatsku čini jedinstvenom – ovaj put kroz analitički i organizacijski pristup sigurnosti svakog gosta. Nagrađeni objekti i destinacije dobivaju verifikaciju koju mogu koristiti u AI indeksima i sustavima usporedbe, čime osiguravaju bolji ranking u sigurnosnim usporedbama, a svaki sudionik dobiva roadmap prema sigurnosnoj izvrsnosti. Najbolji pritom postaju nacionalni ambasadori sigurnog, otpornog i održivog turizma u globalnoj AI utrci za svakog gosta – dok svi prijavljeni zadržavaju svoju poziciju u toj utrci, kroz mjerljiv napredak.

TouRisk Awards 2026 dodjeljuju se u šest ključnih kategorija hrvatskog turizma: Najsigurniji hotel, Najsigurniji kamp, Najsigurnija destinacija, Najsigurniji event/događaj, Najsigurnija marina te Najsigurniji park prirode/nacionalni park. U svakoj kategoriji primjenjuje se isti, jasno definiran i mjerljiv evaluacijski proces, a glavna nagrada ide samo najboljem u kategoriji te se uručuje na svečanoj ceremoniji tijekom konferencije.

TouRisk Konferencija 2026 održava se od 13. do 15. travnja 2026. u Hotelu Pinija u Petrčanima (Zadar), a sve informacije o programu dostupne su na www.tourisk.hr. Rok za prijavu na TouRisk Awards 2026 je 20. ožujka 2026. 

