VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Filet morskog psa i salata od hobotnice

storyeditor/2025-08-18/PXL_120825_136668746.jpg
Ivana Ivanović/PIXSELL
Autor
Marina Borovac
19.08.2025.
u 12:35

Bistro Topola, Porat 124

Spas od teško podnošljivih 40 stupnjeva pronašli smo na terasi bistroa Topola, čija kuhinja s radom počinje u 13 sati pa smo vrijeme do njezina otvaranja kratili ispijanjem bezalkoholnih tekućina. Naposljetku, naš su izbor bili salata od hobotnice te filet morskog psa (svako jelo po 14,5 eura) uz koji smo za četiri eura dodali i pomfrit. Ponuda ostalih jela u Topoli uobičajena je za restorane na obali – tjestenine, rižoti, riba, meso, pizze... Sve što je u ponudi vidljivo je prije ulaska u restoran, na zidu ispod terase, gdje je izložen kompletan jelovnik s cijenama. Tako kad sjednete u bistro, znate što vas čeka – ako ste pogledali.

Živogošće: Turistička patrola
11.08.2025., Zivogosce- Turisticka patrola vecernjakove zvjezdice posjetili smo mjesto Zivogosce Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 44
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 12
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 17
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 87

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
Ključne riječi
hrana Večernjakove zvjezdice

