Filet morskog psa i salata od hobotnice

Spas od teško podnošljivih 40 stupnjeva pronašli smo na terasi bistroa Topola, čija kuhinja s radom počinje u 13 sati pa smo vrijeme do njezina otvaranja kratili ispijanjem bezalkoholnih tekućina. Naposljetku, naš su izbor bili salata od hobotnice te filet morskog psa (svako jelo po 14,5 eura) uz koji smo za četiri eura dodali i pomfrit. Ponuda ostalih jela u Topoli uobičajena je za restorane na obali – tjestenine, rižoti, riba, meso, pizze... Sve što je u ponudi vidljivo je prije ulaska u restoran, na zidu ispod terase, gdje je izložen kompletan jelovnik s cijenama. Tako kad sjednete u bistro, znate što vas čeka – ako ste pogledali.

11.08.2025., Zivogosce- Turisticka patrola vecernjakove zvjezdice posjetili smo mjesto Zivogosce Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL