Doktor upozorava na 3 toksične stvari koje gotovo svi imaju u spavaćim sobama: 'Odmah ih izbacite'

Spavaće sobe nisu samo mjesto za odmor ili intimnost, one bi trebale biti naša svakodnevna oaza mira i regeneracije. Poznato je da je 7 do 8 sati kvalitetnog sna presudno za normalno funkcioniranje mozga, regulaciju hormona, snažan imunitet i održavanje zdrave tjelesne težine. No, prema mišljenju jednog liječnika koji se školovao na Harvardu i Stanfordu, prostor u kojem spavamo može skrivati neočekivane opasnosti koje štete našem zdravlju, bez obzira na to koliko sati spavali. Na svom Instagram profilu, gastroenterolog iz Kalifornije, dr. Saurabh Sethi, podijelio je koje tri stvari smatra najopasnijima i preporučuje da ih odmah izbacimo iz spavaće sobe, prenosi UNILAD.

Stari jastuci: Na vrhu njegove liste nalaze se stari jastuci, a 'starima' se, kaže, mogu smatrati već nakon samo 24 mjeseca korištenja. Dr. Sethi objašnjava da se u jastucima s vremenom nakupljaju grinje, znoj i alergeni. Čak i ako ne izgledaju prljavo, mogu sadržavati tisuće mikroskopskih čestica koje štetno djeluju na naše zdravlje. 'Ako je vaš jastuk stariji od jedne do dvije godine, vrijeme je da ga zamijenite', kaže dr. Sethi. Također se poziva na znanstvenu studiju prema kojoj navlake za madrace i jastuke mogu imati negativan utjecaj na zdravlje djece koja pate od astme i alergija, posebno onih uzrokovanih kućnom prašinom. Prema podacima Sleep Foundationa, istrošeni jastuci mogu izazvati alergijske reakcije, akne, pa čak i bolove u vratu i ramenima, jer više ne pružaju pravilnu potporu.

Sintetički osvježivači zraka: Sljedeći na popisu su sintetički osvježivači zraka, koje mnogi koriste kako bi prikrili neugodne mirise i unijeli osjećaj svježine u prostor. Međutim, dr. Sethi upozorava da većina tih proizvoda sadrži kemikalije koje mogu biti štetne za naše zdravlje. 'Mnogi takvi proizvodi ispuštaju ftalate i hlapive organske spojeve koji su povezani s respiratornim tegobama i hormonskim poremećajima', objašnjava on.

Poziva se i na znanstvenu studiju prema kojoj su sintetički mirisi u kućanstvima negativno utjecali na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru te povećali rizik za zdravlje. 'U jednoj od tih studija, 86 posto ispitanih osvježivača sadržavalo je ftalate, kemikalije povezane s oštećenjem reproduktivnog sustava i astmom', dodaje. Njegova preporuka je da se umjesto umjetnih mirisa koriste prirodna eterična ulja koja su sigurnija i često imaju i opuštajući učinak.

Istrošeni madraci: Na trećem mjestu nalazi se predmet bez kojeg spavanje nije ni moguće – madrac. Dr. Sethi savjetuje da zamijenimo svaki madrac stariji od 7 do 10 godina. Takvi madraci, kaže, mogu značajno smanjiti kvalitetu sna i pridonijeti razvoju kroničnih bolova u leđima. Poziva se i na studiju provedenu u bolnici u Lahoreu, koja je pokazala da postoje jasne poveznice između starosti i tvrdoće madraca te bolova u donjem dijelu leđa. Stručnjaci iz Sleep Foundationa također ističu znakove da vam je madrac prestar: gubi oblik, ima udubljenja, počinje škripati ili vas nakon buđenja boli tijelo i imate alergijske simptome.