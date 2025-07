Stalno se budite između tri i pet sati ujutro? Evo što vam tijelo možda želi poručiti

Buđenje usred noći iskustvo je koje mnogi od nas poznaju, bilo da se događa jednom u neko vrijeme ili postane redovita pojava. Iako povremeno buđenje ne mora značiti ništa ozbiljno, učestala noćna buđenja mogu biti znak narušenog sna ili dubljih fizičkih i psihičkih uzroka. Stres, loše navike prije spavanja, prehrana, pa čak i određeni zdravstveni problemi, sve to može utjecati na kvalitetu našeg noćnog odmora. Razumijevanje zašto se budimo i što nam tijelo pokušava poručiti prvi je korak prema mirnijem i zdravijem snu.

Fenomen buđenja između tri i pet sati ujutro je dobro dokumentiran kroz povijest, počevši od skandinavskog folklora. Za drevne Nordijce, najraniji sati između noći i zore bili su poznati kao "vučje doba" - vrijeme kada većina ljudi umire, san je najdublji, a noćne more najstvarnije, kako je opisano u istoimenom psihološkom horor filmu Ingmara Bergmana iz 1968. godine. Neke religije to vrijeme prozor nazivaju i "vražjim satom", razdobljem kada se smatra da su duhovi i demoni najaktivniji, a natprirodne vizije najčešće, piše Daily Express. No, nema potrebe za uzbunom jer znanost nudi daleko umirujuće objašnjenje.

Ljudska tijela slijede cirkadijalni ritam, prirodni 24-satni ciklus koji regulira san, razinu hormona i druge ključne tjelesne funkcije kao odgovor na svjetlo i tamu. No, zašto se događaju ova rana jutarnja buđenja? Stručnjaci su rekli da ne postoji uvijek jedan uzrok, ali razumijevanje najčešćih okidača može vam pomoći da vratite miran san. Ovo su neki od mogućih uzroka vašeg buđenja.

Pauze za odlazak u kupaonicu: Za neke, buđenje u 3 ujutro uopće nije misterij, već je to jednostavno biologija. Nokturija, odnosno buđenje radi mokrenja tijekom noći, česti je uzrok ranog jutarnjeg buđenja. Može ga izazvati prekomjerno pijenje tekućine prije spavanja, posebno kave ili alkohola, ali može ukazivati i na temeljna stanja poput problema s mjehurom, opstruktivne apneje u snu, dijabetesa ili čak trudnoće.

Poremećaji u okolini: Okruženje u kojem spavate ima veliku ulogu u tome hoćete li ostati u snu ili se probuditi. Možda je očito da vas noćni zvukovi, od prometa do zujanja telefona ili televizora u susjednoj sobi, mogu lako probuditi. Čak i slabi izvori svjetlosti, poput ulične svjetiljke koja sja kroz prozor ili noćne lampe, mogu biti dovoljni da poremete san. To se posebno odnosi na rane jutarnje sate kada tijelo provodi više vremena u lakšim fazama sna. Kako napredujete kroz noć, tako duboki i REM san ustupaju mjesto lakšim fazama sna, ostavljajući vas osjetljivijima na buđenje zbog buke ili svjetla iz okoline.

Hormonalne promjene: Menopauza je još jedan česti krivac. Fluktuirajuće razine hormona mogu dovesti do poremećenog sna, često praćenog valunzima, noćnim znojenjem i nesanicom. Kod nekih se ta buđenja nastavljaju čak i nakon menopauze, ponekad povezana s kontinuiranim valunzima ili povećanim rizikom od stanja poput apneje u snu.

Poremećaji spavanja: Česta buđenja u rano jutro također mogu biti znak poremećaja spavanja kao što su nesanica, opstruktivna apneja u snu, poremećaja cirkadijalnog ritma (vaš tjelesni sat nije usklađen s prirodnim ciklusom dana i noći) ili poremećaja noćnih mora.

Stres, anksioznost ili depresija: Stres je jedan od najčešćih ometača sna. Osobe s visokom reaktivnošću spavanja, sklonošću lošem snu tijekom stresnih razdoblja, posebno su osjetljive. Anksiozni poremećaji, uključujući panični poremećaj i fobije, mogu pogoršati ovaj obrazac. Depresija također ima snažnu vezu s poremećenim snom. Stručnjaci vjeruju da mijenja cirkadijalni ritam, što dovodi do nepravilnih ciklusa spavanja i buđenja koji mogu uzrokovati buđenja u ranim jutarnjim satima.

Starenje: Kako starimo, tako se naši cirkadijalni ritmovi mijenjaju, što čini buđenja u ranim jutarnjim satima vjerojatnijima. Starije odrasle osobe također provode manje vremena u dubokom snu, što povećava njihovu osjetljivost na poremećaje. U prosjeku je normalno da se starije osobe bude tri do četiri puta noću, često zbog kombinacije lakšeg sna, nokturije i kroničnih zdravstvenih problema.

Ako se budite u tri ujutro i teško vam je ponovno zaspati, postoje praktični koraci koje možete poduzeti. Više se izlažite dnevnom svjetlu, posebno ujutro, da biste regulirali cirkadijalni ritam. Pokazalo se da terapija jakim svjetlom koristi osobama s nesanicom i poremećajima cirkadijskog ritma. Redovito vježbajte i razmislite o jogi koja je povezana s kraćim vremenom budnosti u krevetu i bržim povratkom u san nakon buđenja.

Izbjegavajte kofein i alkohol kasno u danu jer su oba povezana s lošim snom i povećanim noćnim buđenjima. Preskačite kasne obroke jer jedenje neposredno prije spavanja može povećati vjerojatnost buđenja tijekom noći. Održavajte svoju spavaću sobu tamnom i tihom, koristeći zavjese za zamračivanje, maske za spavanje ili čepiće za uši ako je potrebno.

Iako je buđenje u ranim jutarnjim satima uobičajeno i često bezopasno, uporni poremećaji mogu ukazivati na dublji problem. Ako vaši problemi sa spavanjem utječu na kvalitetu vašeg života ili sumnjate na neki temeljni zdravstveni problem, možda je vrijeme da potražite liječnički savjet.