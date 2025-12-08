Zašto ljudi varaju? Ovo je 5 iznenađujućih razloga koje niste očekivali

Nevjera je tema koja uvijek izaziva emocije – od ljutnje i tuge do zbunjenosti. Većina nas pretpostavlja da ljudi varaju zbog fizičke privlačnosti ili nedostatka ljubavi u vezi, ali istraživanja pokazuju da stvarni razlozi ponekad mogu biti daleko složeniji i iznenađujući. Donosimo pet manje očitih razloga zbog kojih partneri zalutaju izvan granica svoje veze.
Foto: shutterstock
1. Potreba za potvrdom i vlastitom vrijednošću; Nije rijetkost da osoba koja se osjeća nedovoljno cijenjeno ili zanemareno u vezi traži potvrdu izvan domaćeg okruženja. “Neki ljudi varaju kako bi se ponovno osjećali poželjno i cijenjeno”, objašnjava psihologinja dr. Laura Bennett. “To nije uvijek znak da ne vole svog partnera, već način da nadoknade osjećaj nedostatka samopouzdanja.”
Foto: shutterstock
2. Emocionalna nezadovoljstva, ne nužno seksualna: Mnogi vjeruju da nevjera uvijek uključuje seksualnu privlačnost, no često se radi o emocionalnoj praznini. Osoba može tražiti bliskost, razumijevanje i osjećaj povezanosti koji joj nedostaje u trenutnoj vezi. Ova vrsta “emocionalne prevare” ponekad može biti jednako bolna kao i fizička.
Foto: shutterstock
3. Dosada i rutina u vezi: Dugotrajne veze imaju tendenciju da uđu u rutinu, što može stvoriti osjećaj stagnacije. “Varanje ponekad nije izravna refleksija partnerove vrijednosti, već želja za uzbuđenjem, novim iskustvom i prekidom monotone svakodnevice”, kaže seksualna terapeutkinja Sophie Rodriguez. Iako ovo nije opravdanje, objašnjava motivaciju iza impulzivnog ponašanja.
Foto: shutterstock
4. Osveta ili “testiranje granica”: U nekim slučajevima, nevjera se događa iz ljutnje ili frustracije, često kao odgovor na ono što osoba doživljava kao izdaju ili zanemarivanje. “Ovo je složen psihološki obrazac: osoba varanjem pokušava povratiti kontrolu ili osjetiti moć nad situacijom”, kaže psihologinja dr. Libby Bennett. Iako je ovo ponašanje destruktivno, ono često proizlazi iz duboko ukorijenjenih emocionalnih problema.
Foto: shutterstock
5. Impulzivnost i trenutna prilika: Neki partneri varaju jednostavno jer se ukaže prilika i oni ne razmišljaju o posljedicama. Ne radi se uvijek o planiranju ili dugoročnom nezadovoljstvu; ponekad je to trenutni impuls, pojačan alkoholom, društvenim pritiscima ili emocionalnim slabošću. “Impulzivna nevjera često je kombinacija trenutne slabosti i neučinkovitih strategija suočavanja s emocijama”, objašnjava Rodriguez.
Foto: shutterstock
Razumijevanje motivacije iza nevjere može pomoći parovima da bolje shvate što se događa i kako dalje. Neki odnosi mogu preživjeti nevjeru kroz iskrenu komunikaciju, terapiju i postavljanje novih granica, dok drugi mogu otkriti da je prekid zdraviji. Iako nijedan razlog ne opravdava izdaju, svjesnost o psihološkim, emocionalnim i impulzivnim uzrocima može pomoći da se situacija sagleda iz šire perspektive.
Foto: shutterstock
Nevjera je često složenija nego što izgleda na površini. Potreba za potvrdom, emocionalna praznina, dosada, osveta ili impulzivnost – svi ovi razlozi otkrivaju koliko je ljudska priroda ponekad komplicirana. Razumijevanje motiva partnera može biti prvi korak prema iscjeljenju, bilo da to znači opraštanje, razgovor ili, u nekim slučajevima, novi početak.
Foto: shutterstock
