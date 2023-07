Djevojka kaže da je njezin dečko puno zgodniji od nje: ‘Volim kada žene očijukaju s njim'

On je "izvan njezine lige" - ali ova djevojka voli kada druge žene pokušavaju očijukati s njezinim zgodnim dečkom. Uvjerena da muškarca koji je izgledom desetka, Alexis Makenzie (23) kaže da je najbolji dio atraktivnog muškarca gledati ga kako odbija druge žene koje želje nešto s njim, piše NY Post.

“Moj najdraži dio toga što imam zgodnog dečka koji je daleko izvan lige je jačanje ega", objavila je u popularnom TikTok videu s više od 12,1 milijuna pregleda. "Često idem izvan grada zbog posla, tako da je on često sam vani i može raditi što hoće" nastavila je Alexis o dečku Garyju Wilsonu (25), bodybuilderu.

"Djevojke su dovoljno odvažne kad sam ja u blizini. Ali kad nisam u blizini, to je potpuno nova razina odvažnosti. Postoje djevojke koje čekaju da me ja negdje odem i onda pokušavaju svašta s mojim dečkom", ispričala je.

Ali umjesto da bijesni zbog toga, Alexis se smije otvorenim flertovima. "Smatram da je to urnebesno. Ne prijeti mi to ni najmanje jer sam iznimno sigurna u svoju vezu. Mnogo je smješnije što me to ne smeta. Zato što osjećam da je gora bol za njih to što ih je on odbacio, a da ja nisam tu i da ne moram ništa reći ili se uključiti", rekla je.

Zapravo, Alexis ne samo da uživa kada druge žene pokušavaju uzurpirati njezino prijestolje kao Garyeve kraljice, ona ga također poziva da djevojkama ne kaže da je u vezi. “Ohrabrujem ga da ih odbije, ali ne kaže da je to zato što ima djevojku. Mislim da je puno smješnije biti odbijen svojom voljom nego samo zato što je nedostupan. Ne znam griješim li zbog toga. ali kakav je to udarac za ego. Volim imati zgodnog dečka", priznala je.

Ali skeptici na društvenim mrežama dovode u pitanje njezin hladan stav prema ženama koje se natječu za njezino mjesto. "Imam osjećaj da joj jako smeta", napisao je cinični komentator, sumnjajući u njezine tvrdnje da joj "ne smeta" nepoštovanje. “Momci izlaze s ružnom/polu-lijepom djevojkom jer nisu navikli na žensku pažnju i ponašat će se prema tebi jako dobro. To je ono što on radi”, napisao je jednako nepristojan pesimist koji je rekao da Alexis njezin dečko samo iskorištava. "Pobrini se da budeš vrijedna jer se on može predomisliti svake sekunde", rekao je još jedan zločesti skeptičar.

No, Alexis se nije dala potresti. “Vjerovali ili ne, izrada malog glupog videa na maloj glupoj aplikaciji nije ekvivalentna emocijama u stvarnom životu”, rekla je prije nego što je sarkastično zahvalila trolovima što su se uključili u njen viralni video.

A obožavatelji su poludjeli zbog njezinog nepokolebljivog samopouzdanja. “Nevjerojatna si i lijepa... Ostani to što si”, pohvalio ju je jedan obožavatelj. "Djevojke mogu pokušavati s njim koliko god žele, na kraju dana vratit će se vama", drugi je dodao.

